Vóleibol: Olimpo se coronó en mujeres y Liniers se adelantó en varones

Un fin de semana repleto de finales y consagraciones tuvo el vóleibol bahiense, en el epílogo del torneo Oficial 2021, primer certamen fiscalizado por la Asociación local luego de la pandemia que no permitió que se desarrollara de manera oficial la temporada 2020.

En la Primera División Femenina, Olimpo se coronó campeón luego de vencer a Liniers en la serie final con sendos triunfos por 3-1. El sábado, en cancha de Tiro Federal, las de la avenida Colón se impusieron con parciales de 25-23, 26-24, 23-25 y 25-15. En tanto, ayer, la victoria del aurinegro fue con marcadores de 25-22, 25-15, 19-25 y 25-13.

El tercer puesto correspondió a Bahiense del Norte, que derrotó a Tiro Federal por 3-0, con tanteadores de 25-15, 25-12 y 25-19.

Por su parte, el inicio de la definición del torneo de la Primera División Masculina, dejó el triunfo de Liniers ante Universitario por 3-1, en un cotejo desarrollado en Bahiense del Norte. Los Chivos se impusieron con parciales de 23-25, 25-22, 25-20 y 25-21.

Hoy, desde las 22, el albinegro será local ante los albirrojos, en el segundo encuentro de la serie final.

Ayer también se completó el podio masculino con el triunfo de Olimpo sobre Tiro Federal por 3-0, con tanteadores de 25-23, 25-21 y 25-21.

Más campeones en Menores

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Liniers y Olimpo dominaron en varones y mujeres, respectivamente, en lo que a categorías competitivas menores se refiere.

El Chivo, que ya se había consagrado en Sub 19, se quedó este fin de semana con los títulos de Sub 17 y Sub 21 masculino. Los más chicos vencieron en la final única a Olimpo por 3-1, mientras que los más grandes también se impusieron al aurinegro con sendas victorias en sets corridos.

En tanto, las de la avenida Colón, que ya habían campeonado en Sub 18 y Sub 21 femenino, este fin de semana se quedaron con los cetros de Sub 14 (tras vencer a Tiro Federal por 3-1 y 3-2) y Sub 16 (tras derrotar en sets corridos a Liniers).

En cuanto a las categorías promocionales femeninas, los campeones fueron Espora en Sub 15 (2-0 a Olimpo) y Olimpo en Sub 17 y Sub 19 (2-0 en ambas a Liniers).