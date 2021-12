Super Aliado: Martín Valera cumplió su promesa y donó la venta de una propiedad a Super T

Anahí González Pau

-Quisiera saber cuánto tiempo tenemos y cuánto dinero les falta.

Eso le dijo el bahiense Martín Valera a Florencia Mazzuchelli, la mamá de Thiago Cornago, más conocido como Super T, minutos antes de poner a la venta el inmueble por las redes y anunciar que lo donaría para que el pequeño pudiera realizar su tratamiento contra el cáncer en España.

Fue el martes 24 de noviembre pasado, a las 9.58, exactamente.

Del otro lado se hizo un silencio. Quizás Florencia no terminaba de entender o de creer lo que estaba escuchando ¿Cómo que alguien, sin conocer a Thiago, ni a la familia, podía tener semejante gesto?

Pero Martín ya lo tenía decidido y no dio vueltas. Le expresó de forma contundente el deseo que había nacido en lo más profundo de su corazón el día en que conoció la historia de este pequeño luchador y se conmovió hasta los huesos.

Hoy, finalmente, pudo cerrar la operación de la venta de una propiedad y hacer la donación efectiva por sistema bancario, tal y como lo había prometido.

Lo hizo en presencia de la tía de Thiago, Lorena Mazzuchelli, activa en la campaña y muy emocionada y agradecida con el gesto.

Por su parte Martín, respira aliviado. Estaba muy nervioso, preocupado y ansioso tratando de que la operación se efectuara y saliera todo bien.

"¡Fue todo tan lindo! El escribano que estaba presente me dijo: Martín, ¿vos sos consciente de lo que está pasando? La compradora del dúplex tiene una historia de vida muy especial y fue como si todo cerrara", contó.

"Estoy super feliz y creo que Thiago va a salir adelante. Más allá de esta donación, la familia sigue necesitando mucho dinero, porque el costo del tratamiento es muy elevado", dijo.

El gesto era de tal tamaño que la gente ya empezaba a preguntar por las redes: ¿donó o no donó el departamento? Ahora no quedan dudas.

"Con el abrazo y el beso que me dio Lorena y el abrazo que me dio su tío, quien también estaba presente, lo dijeron todo", expresó.

Martín está al frente, junto con un socio, de un emprendimiento comercial en el mercado de frutos y tiene dos hijas, Josefina de 13 años y Matilda, de 3.

"Cuando decidí donar, muchos me preguntaron ¿estás loco? Para mí, una locura hubiera sido no hacerlo", reflexionó este altruista Super Aliado quien esperaba contagiar esta empatía.

"El duplex lo había comprado para mis hijas, proyectando a mediano o largo plazo que tuvieran un techo, pero lo de Thiago es a corto plazo. Con esto estamos ganando tiempo de vida", dijo.

Desde que había publicado la venta de la casa del barrio Estomba en su muro de Facebook, casi no dormía, ya que se levanta todos los días antes de las tres de la mañana para trabajar y el resto del tiempo se la pasaba contestando mensajes, bendiciones, agradecimientos y hasta invitaciones. Mucha gente quería abrazarlo, conocerlo, darle la mano.

"Jamás pensé que esto pudiera tener tanta repercusión. Debo tener más de mil mensajes entre el Facebook y el Instagram", señaló.

Martín, a sus 43 años, pasó por muchas situaciones dolorosas que fueron fuente de aprendizaje y de empatía, como perder a un ser querido por una enfermedad.

"A mi hija más grande le dije: si tenés una bolsa dinero, del valor del departamento, y la podés usar para tus gastos o para ayudar a un chico que necesita un tratamiento ¿qué harías? No me dejó ni terminar. Me dijo: 'Se la doy al chico'. Entendió todo", sostuvo.

La solidaridad no es algo que llegó a su vida como un impulso o un arrebato: es algo que, desde el anonimato, practica diariamente desde su puesto laboral. Muchas instituciones y particulares saben que suele donar frutas y verduras en grandes cantidades para colaborar con quienes lo necesitan.

"No todo pasa por lo material. Si no tenés plata podés ayudar a alguien con tu tiempo. Es una cuestión de valores", resaltó.

Una vez su mamá le dijo que las cosas cumplían un ciclo. Le costó darse cuenta, pero finalmente lo entendió ¿por qué apegarse a un inmueble cuando el lo que está en juego es una vida?

Para él, quien fue docente del Instituto Goyena durante 8 años, en la carrera de Marketing, son muy importantes los detalles, decir buen día, muchas gracias, ayudar a una persona ciega a cruzar la calle, mirar a quienes tenemos al lado, no ser indiferentes.

Sus hijas nacieron un 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el cáncer y un 2 de abril, Dia del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

"No soy creyente, no voy los domingos a misa, pero no sé si estas fechas son casualidad. Tal vez haya un mensaje", dijo.

El ayudar a Thiago, le devolvió mucho amor y paz espiritual.



El agradecimiento de la familia en las redes.

Días atrás, un hombre a quien conoce del trabajo, se acercó a saludarlo personalmente.

-Cómo me dejaste pensando con eso del egoísmo. Me tocaste el corazón- le dijo.

Fue el mejor regalo para Martín, este vecino que busca contagiar buenas acciones e inspirar en valores con el sueño de que, alguna vez amar a las personas por encima de las cosas deje de parecer "una locura".

La familia ya está en viaje hacia Barcelona

Thiago debe luchar, una vez más contra la Maldita Papa, un neuroblastoma retroperitoneal que afecta a sus ganglios y para el cual ya no hay tratamiento en Argentina.

La campaña de recaudación de fondos sigue en pie, con una repercusión sin igual en la ciudad, porque el tratamiento es muy costoso: 300 mil euros.

Se sumaron clubes, profesores de todo tipo de deportes y danzas, escuelas, ONGs y hasta familias particulares.