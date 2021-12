¡De locos! Puede ir a la cárcel por incitar a su hija a que le pegue a un rival durante un partido de básquetbol

Hasta a un año de cárcel puede ser condenada Latira Shonty Hunt, madre de la hija del exjugador de los Chicago Bulls, Corey Benjamin, después de "idear" una agresión que conmocionó a Estados Unidos.

En un partido de básquetbol colegial de su hija, Hunt comenzó a incitar a esta para que agrediese a una rival... a la que dejó con una conmoción cerebral.

La justicia de California la imputaó por delitos de violencia y contribución a la delincuencia de un menor de edad que, si termina siendo declarada como culpable, podrían obligarla a pasar un año en prisión.

'Tina' comenzó a motivar a su hija a que pegase un puñetazo a una jugadora del equipo rival.

La agresora, de 15 años, obedeció y le propinó un brutal golpe en el cuello que tumbó a la víctima, que se golpeó duramente contra el suelo provocándole una conmoción cerebral a la víctima y un enorme susto a su familia.

Mom of ex-NBA player #CoreyBenjamin's daughter charged criminally in #CA #GardenGrove after directing her daughter to sucker punch opponent during H.S. game. 44-year-old #LatiraShontyHunt was charged w/ 2 misdemeanors.



🏀Victim has neck & head injuries.



pic.twitter.com/ZeDZMyvbm2