Thelma Fardín declaró durante 4 horas ante la justicia brasileña en el juicio por abuso contra Darthés

Minutos antes de las 21, tras declarar por más de 4 horas, Fardín tuvo un breve contacto con la prensa. "Todo lo que yo tenía en mis manos y podía hacer, ya lo hice. Hoy vine y me saqué una mochila y se la dejé a la Justicia. Ahora es la Justicia la que le toca hablar", dijo y agregó: "Quiero tener confianza en la Justicia".

La joven actriz contó que estaba "agotada pero orgullosa", dijo que respondió todas las preguntas y pidió no dar detalles de su declaración. "Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa", detalló.

Martín Arias Duval, abogado de Fardin, contó que hoy no se pudieron completar los testimonios previstos, por lo que serán escuchados este miércoles. "Seguramente había otra tanda de testigos citada para mañana, que van a ser citados para otra audiencia", detalló. Por ahora no está previsto que declare Darthés.

El actor vive escondido en Brasil desde 2018 porque tiene esa nacionalidad. Pero la justicia de su país, si bien no aceptó extraditarlo, si estuvo de acuerdo en realizar el juicio junto a Nicaragua y Argentina.

El proceso comenzó este martes y seguirá el miércoles de manera virtual. Para conocer el veredicto habrá que esperar hasta febrero de 2022. Si el actor es condenado por estupro, podría recibir una pena de 12 años prisión.

Al igual que en diciembre de 2018, el colectivo Actrices Argentinas volvió a apoyar a Thelma Fardin en el inicio del juicio. Frente al edificio de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres -donde se presentaron Thelma y una decena de testigos- el colectivo remarcó que el proceso judicial "constituye un triunfo en sí mismo" y pidió que se "condene" al actor.

"Se cierra un ciclo de 13 años para la causa que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera. Un recorrido que sienta jurisprudencia internacional", destacó la actriz Dolores Fonzi y recordó que "tres Ministerios Públicos Fiscales de países diferentes, Argentina, Nicaragua y Brasil, a donde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad, consideraron que había pruebas suficientes para acusarlo penalmente".

"Seguiremos dando batalla para que ninguna persona más sea abusada, se hace urgente proteger a las infancias, prevenir estas violencias y erradicarlas. Se hace urgente que el estado brinde mayores recursos para la atención de las víctimas, que podamos vivir y trabajar en ámbitos seguros. Donde la justicia del estado obstaculiza, desestima, estigmatiza a las víctimas o falla en forma aberrante a favor de los victimarios nos convocamos para decir basta, porque el tiempo del silencio y la impunidad se terminó, tenemos la obligación histórica, política y social de que así sea. con la certeza de que a la injusticia se la enfrenta juntas y organizadas. Nuestra unión ya es un triunfo".

"Esperamos con suma atención un fallo contundente por Thelma y por todas las personas victimas de abuso sexual. Acción contra el abuso, no nos callamos más", dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal, donde se esperaba que a las 14 comenzara a declarar Thelma. Pero todo se atrasó y la actriz recién comenzó con su testimonio pasadas las 17.

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también acompañaron a Thelma Fardín en la primera jornada del juicio. Le habían presentado un escrito al Tribunal para asistir a Thelma en la audiencia en la que iba a prestar declaración, pero la justicia brasilera rechazó la solicitud.

De todas maneras estuvieron presentes acompañando a Fardín, la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila, junto a la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza y la subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky.

El recorrido judicial

El 4 de diciembre de 2018 Thelma presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés-, ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.

El 2 de agosto de 2019 la fiscalía nicaragüense requirió al Juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura del proceso penal contra Darthés, por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua dispuso la orden de detención y captura internacional contra Darthés. El 14 de noviembre de 2019 Interpol emitió una notificación roja reservada que sigue vigente, para localizar y detener a Darthés para su extradición.

Tras la denuncia, el actor se había radicado en Brasil para evitar ser detenido y sometido al proceso penal. Darthés posee nacionalidad brasileña, y por mandato constitucional, ese país no extradita a las personas que tienen su nacionalidad. El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua igual presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición que fue admitida el 30 de septiembre de 2020.

Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición del actor. A través de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se presentó el caso ante la Procuraduría de Brasil en San Pablo, que decidió iniciar un proceso de investigación criminal y exhortó a la Justicia Federal de Argentina recolectar pruebas.

El 6 de abril de este año el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo una denuncia formal contra Darthés, para que sea enjuiciado en Brasil, por los hechos ocurridos en Managua el 17 de mayo de 2009, contra Thelma Fardin. (Clarín y La Nueva.)