Kicillof: "Necesitamos que se vacune absolutamente todo el mundo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que ante la nueva variante ómicron del coronavirus, es necesario "que se vacune absolutamente todo el mundo" y destacó que ello es "fundamental" desde el punto de vista "social y colectivo".

"Hay varios países de Europa con muchos casos y se está tratando de comprender si eso es atribuible al clima o a los no vacunados", indicó el mandatario en declaraciones a radio Del Plata.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que, "quien no tenga la protección, está muy expuesto a la nueva variante del virus ómicron".

Kicillof resaltó que "es necesario e imperioso que se vacune todo el mundo y, por eso, ayer anunciamos que el programa de vacuna libre se extiende a mayores de 3 años en toda la provincia".

Desde hoy, en territorio bonaerense las y los niños de ese grupo etario podrán recibir su inmunización con la sola presentación del documento de identidad que acredite su domicilio en la provincia. En tanto, desde el 10 de diciembre, la segunda dosis también será libre en toda la provincia para los niños, niñas y adolescentes.

"Hasta ahora estaba la gente buscando a la vacuna y ahora es la vacuna la que está buscando a la gente", remarcó Kicillof al respecto y añadió que "es necesario y fundamental que tengamos vacunada a la mayor cantidad de gente posible".

El mandatario precisó que el 82 % de la población bonaerense está vacunada, indicó que se trata de un total de 14.200.000 de personas sobre 17 millones de habitantes y abundó: "Hay, a la vez, 12.000.000 con esquema completo y 700 mil con tercera dosis".

Cuando se le preguntó por qué aún hay personas que no completaron esquemas, el titular del Ejecutivo bonaerense planteó que puede deberse a que "bajó la sensación de peligro que existió en la segunda ola" y a que descendió la circulación del virus.

"Pero lo que está pasando afuera debería funcionar como un llamado de atención para que el que está dando vueltas y dudando o dejándolo para más adelante, vaya y se vacune", subrayó.

Kicillof insistió en que se debe "pensar en los demás" dado que, "quien no se vacuna o no vacuna a sus hijos, permite que el virus circule y contagia". En ese sentido, manifestó que "hay países que van por la sexta ola", con lo cual se demuestra que "la pandemia no terminó". (Télam)