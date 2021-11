Messi va por el séptimo Balón de Oro: hora y cómo ver la ceremonia

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El crack rosarino Lionel Messi irá hoy por su séptimo Balón de Oro, el premio otorgado por la revista France Football al mejor futbolista, en una temporada marcada por su salida histórica de Barcelona de España, pero especialmente por la anhelada conquista de la Copa América con la Argentina.



La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet de París, Francia, desde las 16, hora argentina, y será transmitido por ESPN.



El bahiense Lautaro Martínez también se encuentra entre los 30 posibles ganadores pero Messi es el máximo favorito, una vez más, para obtener el galardón que ganó en seis ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. El argentino supera por uno al crack portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y todo indica que le sacará más ventaja.



El 2021 de Leo Messi comenzó en Barcelona, el equipo dirigido entonces por el neerlandés Ronald Koeman, en el triunfo 1-0 ante Huesca, como visitante, por la liga española, el 3 de enero.



Messi y Barcelona ganaron la Copa del Rey el 17 de abril, a pesar de los problemas futbolísticos e institucionales. La goleada 4-0 ante Athletic Bilbao significó el último trofeo del crack rosarino en el club donde hizo historia.



El rosarino obtuvo el premio "Pichichi" en LaLiga española como máximo goleador al cabo de 30 anotaciones. De esta manera, logró su octavo galardón, los últimos cinco de manera consecutiva.



En el receso europeo, Messi se abocó al seleccionado argentino mediante la doble fecha de Eliminatoria sudamericana y el 14 de junio dio inicio a la Copa América de Brasil, el certamen que mudó la sede ante la negativa de Colombia primero y la Argentina después de organizarlo a raíz de la pandemia de Covid-19.



Messi se dio el gusto en el Maracaná de Río de Janeiro. El triunfo 1-0 ante Brasil, con gol de Ángel Di María, terminó con la sequía de la Argentina (no la ganaba desde 1993) y significó el primer gran título de Messi con el seleccionado de su país.



Su actuación durante el certamen fue memorable, con destellos de su calidad y en un rol de líder indiscutido. Adentro y fuera de la cancha, auxiliado por un equipo que superó las expectativas.



Messi fue elegido el mejor jugador, compartió el mérito de máximo artillero junto con el colombiano Luis Díaz con cuatro goles y se quedó con el primer lugar de la tabla de asistencias (5).



Tras la gran conquista con la Argentina, Messi intentó renovar contrato con Barcelona, a esa altura con Joan Laporta como presidente, pero no hubo acuerdo. De buenas a primeras, y entre lágrimas, dejó la ciudad catalana y se incorporó a París Saint Germain de Francia.



France Football, que entrega el premio anualmente desde 1956, a excepción de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, tiene una lista de 30 nominados, entre los que se destacan Messi, el francés Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski, el egipcio Mohamed Salah y el italiano Jorginho.



El resto son el ex Racing Club Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.



El mejor futbolista se elige a través de una votación en la que participan 180 periodistas especializados (un representante por país). Cada uno otorgó un ranking de cinco jugadores. El primero de la lista recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno. El futbolista con más puntos será reconocido como el mejor del año.



La última década del Balón de Oro, a excepción de 2020, tiene a los siguientes ganadores: Messi (2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), Modric (2018) y Cristiano (2013, 2014, 2016 y 2017).



Luego de Messi y Cristiano, los más ganadores son el francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985); y los neerlandeses Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y Marco van Basten (1988, 1989 y 1992).



El arquero marplatense Emiliano Martínez, una de las figuras en la Copa América 2021 y de gran rendimiento en Aston Villa de Inglaterra, es uno de los candidatos para el trofeo Yashin como mejor arquero. Competirá con Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak, Samir Handanovic, Gianluigi Donnarumma, Ederson, Kasper Schmeichel, Edouard Mendy y Thibaut Courtois.



Las candidatas al Balón de Oro femenino son: Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius, Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard, Kadidiatou Diani; Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Jessie Fleming, Christiane Endler; Alexia Putellas, Irene Paredes, Jennifer Hermoso, Sandra Paños, Sam Kerr, Ellen White, Fran Kirby, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Lieke Martens y Samantha Newis.



Los candidatos al premio Kopa (mejor futbolista menor de 21 años) son: Jérémy Doku, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Ryan Gravenberch, Mason Greenwood, Nuno Mendes, Jamal Musiala, Pedri, Bukayo Saka y Florian Wirtz.