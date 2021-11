El gremialista bahiense que fue reelegido con el 99% de los votos y llegará a 24 años de gestión

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con el 99,60% de los votos, la lista Azul y Blanca que encabezó Gabriel Matarazzo fue reelecta al frente del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad.

Matarazzo seguirá al frente del gremio hasta el 19 de noviembre de 2025, con lo que cumplirá 24 años ininterrumpidos como secretario general.

“Aun sin haber lista opositora, el afiliado se expresó. No es fácil conseguir el 99% de respaldo después de tantos años de gestión, y aún más que éstos últimos no han sido fáciles en el aspecto gremial. Me sorprendió el porcentaje, pero también es un desafío grande para lo que viene”, reconoció Matarazzo, también secretario de Hacienda de la Federación Argentina del Petróleo.

Para el acto eleccionario, del que tomaron parte 503 afiliados (501 votaron por esta opción y dos lo hicieron en blanco), se dispusieron 5 urnas, distribuidas en Bahía Blanca, Mar del Plata, Chivilcoy, Santa Rosa y 25 de Mayo, ciudades en la que el gremio con sede en nuestra ciudad tiene sus delegaciones.

“Debimos cumplir con los protocolos Covid dispuestos por el Ministerio de Trabajo y de Salud y eso la hizo un poco más engorrosa. Solíamos llevar una urna en cada planta para mayor comodidad de los afiliados, pero en esta ocasión habilitamos solo 5, una por cada ciudad cabecera. Es mucho más cómodo votar en el lugar de trabajo que trasladarse hasta la sede del gremio, pero así y todo la gente acompañó y respaldó a esta gestión”, expresó quien asumiera por primera vez en el gremio como secretario general en 2001.

Matarazzo rescató y valoró el trabajo de los delegados de base.

“Cuando ellos trabajan bien, el sindicato funciona bien”, dijo.

La comisión directiva que lo acompaña en estos nuevos 4 años de mandatos es prácticamente la misma que la del período 2017-2021.

“Sí hemos incorporado gente joven, para que se vaya preparando viendo desde adentro el funcionamiento del sindicato. Mi objetivo en esta gestión es potenciar a los jóvenes. Contamos con material y hay que hacerlos crecer. La exigencia es cada vez mayor y por eso es tan importante armar un equipo de trabajo”.

Entre los logros como secretario general, Matarazzo mencionó haber logrado la jubilación para los trabajadores del sector a los 55 años; obtener un quinto turno en las refinerías para que los empleados tengan más horas de descanso y todo el trabajo social que se realiza día a día.

“También fue muy importante crear el Centro de Jubilados, porque le da trascendencia y contención a los pasivos, que antes se iban a su casa y perdían todo contacto con ex compañeros. Tienen un espacio donde ellos son protagonistas y logran brindar una gran cantidad de servicios”, mencionó.

Otra obra importante, además del crecimiento del predio (de 4 hectáreas que el gremio posee en Rodríguez al 5.300, justo enfrente del estadio Dow Center), fue la construcción del hotel en Monte Hermoso.

“Lo hicimos a nuevo y hoy es una plaza turística prácticamente insuperable cuando se compara precio-calidad. Actualmente estamos analizando algunos protocolos más flexibles que los del año pasado, pero siempre con la intención de cuidar la salud de nuestros afiliados. En lo personal, me da cierto temor abrir todo como si nada pasara cuando en Europa muchos países están muy complicados por la pandemia”.

A su vez, para el 12 de diciembre está previsto realizar el histórico asado en el predio para celebrar el Día del Petrolero.

“No será una fiesta, porque lamentablemente la pandemia nos llevó a muchos amigos, familiares y seres queridos, pero sí será un almuerzo de reencuentro. Un día después, el 13, estaremos inaugurando otra edición de la Colonia de Vacaciones para los más pequeños”.

--¿2025 puede ser el año de cierre en lo personal?

--Es muy prematuro decirlo, pero sí soy consciente que los años pasan, que las luchas desgastan y que las energías van decayendo. Y es lógico que los jóvenes ganen espacio, porque ellos serán los futuros conductores.

La comisión directiva 2021-2025

La nueva comisión directiva está conformada por Gabriel Matarazzo (Secretario General); José R. Alvarez (Adjunto); Fabio Pierdominicci (Gremial); Pablo Anaya (Administrativo); Sergio Moreno (Tesorero); Paul Giusia (Protesorero); Carlos Gnesotto (Acta, Prensa y Propag); Javier Henríquez (Prosec. Acta, Prensa y Propag); Marcos López (Acción Social); Sebastián Santos y Carlos Lattanzio (Vocales titulares); Lucas Buedo y Roberto Cañones Candia (Vocales suplentes); Mario Pomi, Rubén Marlia, Susana Kilp (Revisores de cuenta); Daniel Valdez, Javier Beltrán y Franco Barattieri (Revisores suplentes); José Hernández, Pedro Perrín, Gastón García y Néstor Culia (Delegados congresales titulares) y José Alvarez, Paul Giusia, Pablo Anaya y Carlos Lattanzio (Congresales suplentes).