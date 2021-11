La CABB devolvió la afiliación a la Federación de Provincia

La Federación de Básquetbol de Buenos Aires informó que la Confederación Argentina de Básquetbol le restituyó la afiliación a partir de ayer.

En medio de un proceso judicial que sigue en curso (la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avanza en la intervención de la institución bonaerense), en la víspera se cumplieron los 180 días de suspensión de afiliación que aplicó la CABB a la Federación.

"Mediante la Resolución N°5 del presente año, la Presidencia de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) ha decidido “Dejar sin efecto la suspensión de la afiliación de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires dispuesta por la Resolución (CD) Nº 1/2021 y por la Resolución (MD) Nº 1/2021", publicó la Federación en su web.

La trascendencia de la medida para la Federación tiene que ver con que a partir del año próximo podrá reincorporarse a las competencias que organice CABB.

Un poco de historia

La CABB procedió a la desafiliación como un recurso administrativo para desestimar el intento de intervención de su afiliada, presidida por Miguel Ángel Chami, quien a su vez es vicepresidente de la CABB.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Detrás del pedido -por vía legal- de intervención de la Federación se encuentra un bloque de asociaciones bonaerenses que desde 2019 vienen denunciando diferentes irregularidades dentro de la FBPBA, al tiempo que piden la renuncia de Chami a la presidencia.

A la cabeza de este grupo se encuentra Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense y candidato a presidente de la Federación.

En la lucha política por el cargo máximo de la entidad que rige el básquetbol provincial fue que también la ABB fue desafiliada tiempo atrás.

"Esta gente, desde la Federación, intentó desestabilizar a varios presidentes asociativos. De hecho lo lograron con Asociaciones más pequeñas y con gente que no tiene ningún tipo de capacidad para hacerlo. Nunca levantaron el teléfono para hablar personalmente, porque no pueden entablar un diálogo que dure más de dos minutos. No tienen cómo sostenerlo", le había dicho Pallotti a este diario en una entrevista el 31 de enero pasado, tras levantarse la desafiliación a la ABB.

El conflicto continuará disputándose en lo relacionado al pedido de intervención, en las distintas instancias judiciales.