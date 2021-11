Recalde: "Teníamos la obligación de salir campeones por el plantel que se conformó"

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva.com

Pablo Recalde no anduvo con rodeos. El DT asumió que Comercial tenía que lograr sí o sí el ascenso, objetivo que cumplió con creces.

En un mano a mano con La Nueva., el orientador que pudo celebrar su primera vuelta olímpica dejó varios mensajes interesesantes.

"Por ser el primero, por el lugar, por el significado, es un título fue muy importante. Además, teníamos la obligación de salir campeón.

--¿Más que Libertad o La Armonía?

Sí. Me parece que nosotros teníamos más obligaciones por cómo se había conformado el plantel.

–Pero en la pandemia se te fueron varios, Poncetta, Lucanera, Grippaudo...

--Es verdad. Pero creo que los pudimos reemplazar. No fueron las mismas posiciones, pero el plantel siempe estuvo completo.

–¿Nunca sentiste que esas bajas te podían condicionar?

--No. Quizás en algún momento, cuando se nos fue Grippaudo (Agustín) nos preocupamos porque estaba en un momento que nos solucionaba muchas cosas. Incluso, cambiamos la manera de jugar y comenzó a ser más protagonista Romero (Nazareno).

–En la previa hubo un par de imágenes que generaron mucha confianza. La del Loro Derrac hablándole al pibe Troncoso y la foto con todo el plantel, incluso lo que ni fueron al banco.

--Sinceramente, lo de la foto no me di cuenta. Si me preguntaban a mí, ls decía que no se la sacaran. Tal vez lo digo por la experiencia que tuve cuando perdí las dos finales con Tiro Federal. Sinceramente, se palpaba eso y había mucha confianza. Por suerte, salió todo bien.

–Los chicos estaban convencidos.

--Después del partido contra San Francisco, en semifinales, había como algo medio inexplicable dando vuelta por el aire, como una aureola positiva.

–¿Fue en ese partido que te diste cuenta que el equipo estaba maduro?

--No. Creo que el un punto de inflexión fue en el partido que empatamos contra La Armonía (2-2) porque ya teníamos el 1 y los chicos respondieron también. Se dieron cuenta de que pueden jugar tranquilamente en Primera.

–Tuviste varios puntos altos, pero lo de “Tincho” Alvarez fue excelente.

--Me alegré mucho por él. No había arrancado bien el año, pero uno nunca dudó de sus condiciones. Tiene una gran pegada, ataja muy bien, sale a cortar los centros. Es mucho de la cabeza y encontró un lugar donde se siente importante. Y creo que a Nazareno Romero le pasó algo parecido.

–Otro que se destacó con creces.

--La verdad que sí, incluso sumándole cosas interesantes a su juego. Es como que nunca terminaba de tener continuidad en los otros clubes y acá fue protagonista y muy importante en el equipo.

–¿Cómo viviste la final?

--La verdad que tranquilo. Lógicamente estaba preocupado por cómo jugamos el primer tiempo, pero dentro de todo lo viví con tranquilidad.

--Todos esperaban ver antes en cancha a Martorano. ¿Por qué no fue titular?

--En realidad el titular era Barroso (Matías), pero no le cambiaron el horario de trabajo y no pudo estar. Y cuando vi que daban 35 grados para la hora del partido, pensé en un equipo para presionar y cansarlos. Lo hablé con Martorano, estaba medio enojado, pero después salió todo bien. Obviamente, cuando se enteró lo de Barroso, pensó que jugaba, pero opté por Troncoso y el pibe respondió. De cualquiera manera, Martorano utilizó ese enojo para hacer las cosas que hizo en el partido.

--También le hiciste un mimo a Fernando Kessler.

--Fue un año difícil para él. Le apareció de golpe en problema en la rodilla, empezó con los estudos, la tuvo complicada y le puso unas ganas enormes. No estaba del todo bien, pero nos sirvió unos minutos para cerrar el partido.

--¿Cuáles fueron las claves del ascenso?

–Creo que en las dos áreas marcamos las diferencias. El resto del equipo fue importante, pero tenes que ser contundente y, además, el arquero sacó pelotas vitales.

–¿Y en qué momento empezaste a soñar con sacarte la espina?

--Después de que ganamos la semi estaba muy convencido que podía cortar mi racha, pero después de las elecciones me entraron todas las dudas porque veía un entorno muy festivo y había un rival que nos iba a venir a ganar. Libertad tenía un DT y jugadores con mucha experiencia. Sabía que sería un partido duro como el que se dio.

–¿Pero te siguen dando vuelta en la cabeza?

--Como no me va a seguir dando vuelta sí fueron dos finales en un año. Obviamente, los otros dos equipos eran muy buenos (Sporting y Rosario), pero llegar vivir esos partidos, donde todo es muy lindo en la previa, y te encontrás con que las perdiste a las dos. Me podía presentar tranquilamente como intendente en Punta Alta que ganaba las elecciones por que había dejado contento a toda la ciudad.

–Hoy lo contás con humor al menos.

--Y pasa que es parte del fútbol. Y sirve como experiencia por si cometiste algún error poder solucionarlo.

"Voy a lo simple"

–¿Volverías a poner un 9 de 2 como pasó con Iván Catani?

--Sí. En ese momento estaba desesperado, no encontraba soluciones.

--¿Y por qué sí, entonces?

--Porque con el correr de los años, fui cambiando el sentido de ver el fútbol y lo empecé a ver como un deporte. En otros deportes no se pregunta quien mereció ganar. Denver le gana a Utah y punto. No dicen mereció más el que perdió y así con muchos deportes colectivos.

“Sólo en el fútbol pasa que se habla de los merecimientos. Por ejemplo, yo pongo un cartel en el vestuario con la frase 'hacer lo necesario para ganar'. Y se aclara que dentro de lo que es el reglamento”.

--Es una filosofía respetable.

--Ojo. Me encanta Bielsa (Marcelo), soy hincha del Leeds, pero yo no puedo hacer las cosas que hace él porque voy a lo simple.

--¿Por ejemplo?

--Tanto en Tiro como en Comercial, Santiváñez nunca jugó un partido de titular en cancha de Pacífico, ni lo va a jugar mientras yo sea el DT. El necesita espacios y por eso lo reemplazó un grandote: Gatti. Te tenés que adaptar al medio local.

--Muchos dicen que le sacás agua a las piedras, sobre todo con algunos futbolistas.

--Creo que el grupo es más importante que cualquier individualidad. Tengo un ejemplo en Tiro. El hermano de Cristian Llanos nos iba a dar una mano con el tema de preparar los trabajos y era un colaborador más. Me pidió entrenar, se quedó. Facu estaba jugando en Reserva, se pelearon dos jugadores que jugaban en esa posición, no los cité por obvias razones y terminó jugando y debutando en la Primera de Tiro. Tuvo 45 minutos de gloria y el resto se dio cuenta de que si se entrena y se comporta bien puede jugar.

"No me quedaría a pelear por no descender"

–Muchos piensan que no ponés a los pibes. ¿Pero es tan así?

--No. Las pruebas estuvieorn en Tiro. Pero este año era muy especial porque el Promocional es muy duro y teníamos la obligación de ganarlo. Era oportuno que jugaran los más grande y se los expliqué. Hay chicos que seguramente van a jugar más el año que viene sin tanta presión. Igualmente, jugaron Silenzi y Carreño. Y muchas veces no vienen preparado de menores y nececitan un año de Tercera para agarrar ritmo.

--¿Bajaste algún cambio después del infarto?

--Hum... Después del infarto, es como que no medía nada. Ahora me obligaron a tranquilazarme, de otra manera. Si no cada domingo, puede ser mi último partido. Incluso, me asusté un poco después de un par de partidos. Pero me hablaron y me tomo una pastillita para relajar un poco.

–¿Te cuesta sacarte el traje de DT en el resto del día?

--No. Lo tengo en la cabeza todo el tiempo. Visualizo situaciones de juego, lo que va a venir, cosas del rival. Miro en la compu, me acuerdo algo y lo anoto.

--¿Por ejemplo?

--Me miré los penales de los jugadores deLibertad hasta antes de nacer, ja, ja. Los de Schefer, Lincopan y cómo se tiraba Rodrigo Martínez.

--Entonces imagino que tenés cábalas.

--Tengo muchas y algunas no se puden contar.

--Contá una y una.

--La de la mandarina es una. Me llevo dos mandarinas, me tengo que comer una y la otra tiene que volver a casa.

--¿Y la qué no se puede contar?

--Se van a enterar ahora, ja, ja. La del minuto de silencio. Por cuestiones que se daba de local, cada vez que había un minuto de silencio, ganábamos. Entonces iba y le decía a los árbitros que teníamos que hacer un minuto de silencio; lo hice en 4 o 5 partidos y nadie sabía por qué. Hasta que un dirigente de Comercial se avivó y me preguntó por quién era. Le prometí que era la última vez y que me diera un partido más.

–¿Seguís en el 2022?

--No hablé nada. Y quiero esperar un días para ver las cosas en perspectivas. Ver que es lo mejor para mí y para el club. Se cumplió una etapa, que era devolver a Comercial a Primera y lo que viene será más duro. Si veo que estamos todos convencidos, seguiremos, pero no tengo problemas que lo dirgentes decidan que es el lo mejor para el club. Y no me quedaría a pelear por no descender.

--¿Qué le preguntaría Pablo Recalde a Pablo Recalde?

--Que buena pregunta. ¿Si hay alguna manera de parar lo que se siente por el fútbol? Si en algún momento dela vida, tendrá un parate o va a seguir hasta que te llame el de arriba.

Pablo en la compu de "Cocho"

