"Archivo Piazzolla", todo un documento

Carlos Carrizo / Especial para “La Nueva.”

Como una auténtica obra ciclópea puede resumirse la aparición del Archivo Piazzolla, que fuera presentado en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario.

Su autor es el escritor Carlos Kuri, director de la maestría en psicoanálisis de dicha casa de estudios, quien en 1992 había publicado Piazzolla. La música límite.

El voluminoso libro, que supera las 500 páginas en papel ilustración, en formato 28 por 28 centímetros, fue realizado sobre la base de archivos originales legados por Victor Oliveros, uno de los máximos admiradores y difusores de la obra de Piazzolla, fallecido el año pasado en Buenos Aires.

Así desfilan recortes y tapas de diarios y revistas del país y el exterior, programas, fotos, cartas, comentarios y opiniones del propio y verborrágico Piazzolla y de innumerables autores de tango y críticos musicales.

También se incluyen tapas de sus discos originales y la portada de la veintena de libros editados en nuestro país sobre la voluminosa obra de Piazzolla, calculada en 3.500 temas según el registro de la Sociedad de Autores y Compositores de Francia.

“Se planteó un criterio de diseño estético muy importante para otorgarle coherencia a una verdadera y apasionante historia”, nos señaló Carlos Kuri en la ocasión.

El libro pudo ser publicado con la decisión y el valioso aporte de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo cuerpo de traductores colaboró en plasmar los voluminosos textos al inglés.

El autor definió a esta producción como totalmente reveladora y de vital importancia en la construcción de la figura –ya universal- de Astor Piazzolla, signado como el más original, creativo y expresivo músico surgido en la Argentina y el más interpretado mundialmente en 2019.

“Mi primer acercamiento al tango de Piazzolla fue cuando escuché por la radio su tema Fuga 9, interpretado por su Conjunto Nueve, en 1972. Se me complicó definir a esa música en un género concreto, lo que me atrapó de inmediato y desde ese día no lo deje ir más”.

Archivo Piazzolla no sólo revela aristas hasta ahora inéditas de la obra de Piazzolla, sino que refleja con contundencia el espíritu creativo e incansable de uno de los mayores músicos del siglo XX.

“Es la historia de una obra como territorio de combate, desde la polémica inicial “tango o no tango”, hasta su indocilidad ética artística defendida con declaraciones explosivas ante la indiferencia y ataques padecidos en sus largos primeros años”, resaltó Kuri.

Y agregó: “no se trata pues de una acumulación de documentos, sino de arrancarlos de su letargo y alcanzar la verdadera dimensión de un archivo: interpretación, memoria y porvenir”.

El libro, que saldrá próximamente a la venta en librerías, incluye un Cd con una grabación inédita del revolucionario Octeto Buenos Aires, registrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 31 de octubre de 1956.

Allí estuvieron Astor y Leopoldo Federico (bandoneones), Enrique Mario Francini y Hugo Baralis (violines), Atilio Stampone (piano), Horacio Malvicino (guitarra eléctrica), José Bragato (violonchelo) y Juan Vasallo (contrabajo).