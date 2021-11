"Los perros necesitan un humano que los guíe de manera firme y segura"

Constanza Rossini, a cargo de la Escuela de Conducta Canina de Bahía Blanca tiene una propuesta para todos aquellos que tengan ganas de aprender, disfrutar e incursionar en el mundo de la psicología de los perros.

La educadora canina propone dos clases grupales al aire libre para que todos los interesados aprendan a identificar las necesidades de su perro y cómo brindarle una vida más equilibrada, que se realizarán mañana sábado a las 18 y el domingo, a las 10.30, en el parque Independencia (se traslada al otro fin de semana por cuestiones de lluvia o mal tiempo).

Además, quienes se registren para participar de estas jornadas, van a tener la posibilidad de asistir con su mascota y de sacarse todas las dudas que tengan. También se hablará sobre la importancia de la actividad física y, en este caso particular, acerca del uso de la bicicleta como una herramienta de trabajo.

"Tengo una escuela de conducta canina, destinada a entrenar al humano para brindarle la mejor vida posible a sus perros. Tengo 36 años, trabajo con perros desde hace 8 pero la escuelita nació hace 5 años. Trabajamos al aire libre, no contamos con espacio físico, usamos plazas y parques de la ciudad para realizar las clases", contó Constanza Rossini.

Perros que tironean al caminar, problemas de agresividad o con las dinámicas del hogar y las rutinas son algunas de las consultas que recibe más seguido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Mis conocimientos provienen de los años de experiencia de trabajar con colegas y veterinarios, también de mis capacitaciones con especialistas, por tutoriales de YouTube. Hay mucha gente valiosa que trabaja con animales y sabe transmitir muy bien sus conocimientos. El caso más conocido es el mexicano César Millán, yo aprendí mucho con él. Hoy tiene mucho show a su alrededor en la televisión, pero sabe mucho sobre las necesidades de los animales y sus libros son más que explicativos", detalló.

De sus 8 perros, Constanza trabaja con 5, según el desafío que tenga que enfrentar: el caniche "Blutu", "Cachita" la atigrada y "Kenay" van a la escuelita y "Duque" y "Oliver" trabajan con perros con mala comunicación o que no están acostumbrados a usar correa.

"Los animales llegan al mundo con una jerarquía, es como que cada perro nace con una misión, una función en la manada y cuando nosotros los llevamos a vivir a la ciudad, a nuestras casas, terminamos condicionándolos, imponiéndoles cuestiones distintas a su hábitat, por eso terminan necesitando un humano que los guíe, de manera segura y firme, que les pueda mostrar el camino, ya sea cuando sale o si se encuentra con otros perros. Generalmente las personas no saben estas cosas por eso la idea de la charla es concientizar".

Según cuenta, hay perros más sensibles, con más percepción a las energías y pueden ser más sencillos de reeducar, sin importar si son de raza o levantados de la calle.

"En el caso de los perros de caza, son animales que están genéticamente preparados para ir buscar la presa y avisarte. Son seguros de sí mismos y tercos. Mucha gente compra animales que luego no está capacitada para educar. Condicionamos al animal a vivir acá, con nuestras reglas y después no les brindamos nada de lo que necesitan psíquicamente".

Durante tres años Constanza mantuvo en pie un centro de rehabilitación de animales.

"Muchas cosas de la psicología canina también las aprendí ahí cuando cuidaba entre 40 y 45 perros entre los discapacitados y los de guardería que sostenían este centro. Ahí comencé a comprender cómo pensaban, porque la mayoría estaban heridos, había que curarlos, limpiarlos, rehabilitarlos. Ellos me enseñaron mucho de la mandada y sobre cómo trabajar con un equipo. Pero llegó un momento que físicamente y anímicamente no daba más, los animales -un 90 por ciento de la calle- entraban en muy mal estado, más muertos que vivos y no me daba el cuerpo para seguir, tuve que reconvertirme para seguir ayudando de otra manera".

Quienes deseen consultar costos de las jornadas y mayores detalles podrán comunicarse al teléfono 291-5087542 o en https://www.instagram.com/escueladeconductacanina.bb/.