Crimen de Lucas González: el fiscal pidió seis detenciones más por el presunto encubrimiento

El fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella pidió hoy la detención de otros seis policías por supuesto encubrimiento en el crimen del joven Lucas González, que murió tras ser baleado por tres efectivos que dijeron haberlo confundido con un delincuente.

El pedido fue realizado ante el juez de instrucción Martín Del Viso, y para el fiscal, estos policías son algunos de quienes plantaron el arma en el vehículo de Lucas para simular que los jóvenes portaban una pistola y así poder justificar los disparos que hicieron los tres detenidos.

Además, Gómez Barbella pidió al juez que sean acusados por privación ilegítima de la libertad de los tres compañeros de Lucas que iban en el mismo auto y también son menores de edad.

Hasta el momento, la causa tiene imputados a José Nievas, Gabriel Isassi y Fabián López, que ya fueron indagados y están detenidos por el delito de homicidio doblemente agravado de Lucas y la tentativa de los otros tres adolescentes.

Los tres policías se defendieron ante el magistrado señalando que dispararon al confundir a los menores con delincuentes cuando en el lugar estaban realizando tareas anti-narcóticos y que se dieron a conocer como policías antes de abrir fuego al ver que el vehículos de los jóvenes arrancaba sin acatar la voz de alto.

En cambio, los adolescentes declararon que en ningún momento se identificaron como policías y que retomaron la marcha repentinamente porque los creyeron delincuentes, al estar armados y vestidos de civil en un vehículo sin identificación.

Un paseador de perros que declaró como testigo presencial del hecho dijo que también creyó que los policías de civil eran ladrones, ya que nunca se identificaron previo a los disparos contra el vehículo de los jóvenes.

Ahora, el juez Del Viso debe definir en los próximos diez días la situación procesal de los tres policías detenidos.

En tanto, el abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, dio detalles importantes sobre cómo sigue la causa y aseguró que habrá más detenciones por el crimen.

"La pericia por los dos que dispararon es irrelevante porque hubo más de 12 tiros", señaló el abogado.

Los dos policías que admitieron haber disparado son Nievas y Fabián López, mientras que Isassi se quebró en llanto, pero no dijo haber disparado contra los menores.

"Hay cuatro querellas y dos fiscales, es decir me parece que es un tema ya esclarecido y lo que queremos que todo el proceso sea lo más rápido posible. No hay que perder el tiempo en cosas innecesarias", solicitó Dalbón en diálogo con el programa de radio 990 Sin Relato, que conduce Antonio Fernández Llorente por AM La990.

A su vez, el abogado dijo que entre hoy, mañana o el domingo habrá más detenciones por encubrimiento: "No nos vamos a quedar con las tres personas del operativo".

Dalbón también pidió que la causa no termine archivada o que el caso de Lucas se olvide: "Esto no es político, es negro de luto. Sé que hay que tener un poco de paciencia, pero son metas de día a día".

"Hay que agradecer que hay sobrevivientes y de pedo —léase, de casualidad—, porque los policías tiraron a matar. La reconstrucción va a ser muy interesante", indicó el letrado.

Dalbón también denunció que en el Hospital Penna Lucas fue mal atendido ya que la principal hipótesis señalaba que él era un delincuente: "Los papás tienen mucho dolor por cómo lo asistieron, es como la propia muerte. Si no fuera por los medios, Lucas quedaba como un ladrón y por suerte acá no hubo grieta".

El abogado informó que podría haber una denuncia para cada integrante del Consejo de la Magistratura si no avanzan con la causa y no echan al juez de menores que metió a los chicos en un instituto de menores como detención. (NA)