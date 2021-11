SE VIENE AGS FLOW 2021

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

AGS y Flow presentan la séptima edición de Argentina Game Show Flow 2021, la expo gamer más convocante del país, que se realizará de forma presencial el 10, 11 y 12 de diciembre en el predio de Costa Salguero que promete ser una verdadera celebración.

Los interesados en asistir al evento pueden descargar la app de Argentina Game Show Flow, desde las tiendas de aplicaciones Google Play Store o ingresando desde app.argentinagameshow.com desde cualquier dispositivo, y participar de los desafíos para desbloquear los 12 rewards y obtener su entrada sin cargo.

Este año, Flow continúa reforzando su apuesta en los Esports, esta vez como naming y main sponsor del evento, y también transmitiendo contenidos exclusivos las tres jornadas en vivo por el canal Flow Gaming, en el 601 de Flow.

Tres jornadas de lujo

Los concursos son parte del ADN de AGS Flow y este año no será la excepción. El evento viene cargado de contenidos, entretenimiento, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo los Esports. Además, habrá distintas arenas en las que se disputarán torneos y competencias con pro players de primer nivel.

Los juegos presentes serán Valorant, Fortnite, CS:GO, League of Legends, FIFA, F12021, NBA 2K, iRacing, Age Of Empires, Gran Turismo, Rocket League, PUBG, Mortal Kombat 11, Just Dance y Axie Infinity. Todos son parte de la agenda que se disfrutará en Buenos Aires durante los tres días más entretenidos del año.

Las jornadas estarán repletos de talentos e influencers entre los que se destacan las cosplayers de México Nadya Sonika y Shirahime, Carlyn Romero, Coscu junto a su Army, Frankkaster, Markito Navaja, Zeko, ZZK, Goncho, El dengue, Julieta Allegretti, Valentina Kryp, La Jefatura, Magui Sunshine y muchos más. Contará además con shows de Música increíbles a cargo de LuckRa, Agosnisi, Manzana, Little Cake, Estani, Oscu, y grandes DJ´s del momento.

Y como novedad para este año, también estarán presentes las organizaciones de Esports más importantes de nuestro país con booth propio para que estés más cerca de ellos.

Además, el viernes 10 de diciembre se realizará la final presencial del torneo Flow Xpress Cup, el torneo organizado para equipos amateurs que, además de otorgar un importante premio, permite a quienes participan sumar experiencia en competencias con la aspiración de convertirse en profesionales de los Esports.

¡Esperamos volver a encontrarlos a todos en diciembre para celebrar juntos el mes de los videojuegos, en la fiesta de todos los gamers del país!

¡Nos vemos en #AGSFlow2021!