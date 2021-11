Este miércoles y jueves se desarrollan las "VI Jornadas de Empleo UNS"

Mañana y el jueves 25 se llevarán a cabo las "VI Jornadas de Empleo UNS", un evento para que la comunidad "conozca a las empresas, su producción y áreas de trabajo".

Tal como se detalla en el sitio web de la Universidad Nacional del Sur (UNS), la actividad de mañana será presencial y se hará en la Casa de la Cultura (avenida Alem 925) de 10 a 13 y de 15 a 18, con acceso libre y gratuito; mientras que la segunda jornada será virtual.

Estas actividades, organizadas por el Programa Empleo UNS, también son "una oportunidad para que estudiantes y graduado/as puedan conversar con las empresas y conocer sobre sus procesos de selección de personal, áreas de vacancia, consejos para mejorar su inserción laboral, y de ser posible dejar su CV o aprender a postularse vía internet".

Estarán presentes con sus estands las siguientes empresas: Adecco, AllPumps, Avature, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Cooperativa Obrera, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Gestión Consultora, Globant, Way Capital Humano, Hospital Italiano de Bahía Blanca, Maltería Pampa, Meraki Consultores, Randstad y Viterra Argentina.

Cronograma completo

Mañana

-A las10: acto de apertura

Dr. Daniel Vega – Rector UNS

Mg. Juan Sebastián Slagter – Secretario de Cultura y Extensión UNS

Ab. Martin Jasson – Subsecretario Extensión Universitaria



-A las 10.30: "Consejos para entrevistas laborales"

Maria Eugenia Contretras – Consultar de Staffing de Randstad

Gonzalo Irrutia – Gerente Sucursal Bahía Blanca de Randstad



-A las 11.30: "Habilidades blandas ante una nueva realidad"

Gustavo Díaz – Director de Sucursal Bahía Blanca de Adecco



-A las 15: "Cooperativa de trabajo, empresa en marcha"

Patricia Suazo – Dirección Provincial de Acción Cooperativa – Docente UNS



-A las 16.30: "Marketing digital para tu emprendimiento"

Julieta Chiappara- REX Comunicaciones Integradas

Damián O'flaherty - REX Comunicaciones Integradas

Jueves 25 (Zoom ID: 812 5892 1607)

-A las 14 "IT en Profertil: desafíos del área de sistemas y oportunidades laborales"

Paola Magario - Responsable de Seguridad de la Información IT

Marcelo Menchi -Responsable de Servicios de Infraestructura IT

Constanza Zanotti- Responsable de Planeamiento y Desarrollo de RRHH.

-A las 15: "UNIPAR, donde hacemos que la química suceda"

Laura Gutiérrez - Área de Comunicaciones de UNIPAR

Lucrecia Dimeo – Recursos Humanos de UNIPAR

-A las 16: "¿Cómo es trabajar en la Coope?"

Lic. Paula Rodríguez - Responsable de Empleo, Gerencia de Recursos Humanos

Lic. Luciano Canosa - Jefe de Empleo, Gerencia de Recursos Humanos

Desde la UNS también indicaron que habrá un espacio de juegos y sorteos con premios de merchandising de la UNS y las empresas patrocinantes