Duro descargo del plantel de Villa Dálmine: “algunos jugadores fueron amenazados de muerte”

Los jugadores de Villa Dálmine decidieron hablar y desmentir las acusaciones respecto a la actuación del equipo en el encuentro ante Barracas Central, en el que el Camionero se impuso por 3-1 y logró quedarse con la zona B de la Primera Nacional para llegar a la final que perdió ante Tigre por el primer ascenso.

El descargo, textualmente reza:

“Estamos acá para salir a desmentir todos los dichos que han salido durante esta semana. Nosotros como equipo hemos salido a ganar este partido, como lo hicimos durante todo el torneo”, aseguró el arquero ex Olimpo, Emanuel Bilbao.

“Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil tanto adentro como afuera de la cancha por todo lo que se estuvo especulando y hablando en la semana previa, así que hoy estamos todos junto acá para aclarar esta situación”, agregó.

El otro que habló en el video que publicó Campana360 fue Gastón Díaz: “Hay muchas personas diciendo barbaridades sobre nosotros y a raíz de eso hay varios compañeros que han sido amenazados de muerte, entre otras cosas”.

“Si el resultado del partido habría sido favorable para nosotros no estaríamos pasando por esta situación, no se estarían manchando nuestros nombres como jugadores, el nombre del club, y no se estaría opacando la segunda ronda que hicimos”, explicó.

El escándalo en Villa Dálmine luego del partido ante Barracas Central: todo comenzó con una publicación del diario Olé, en donde el entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, reconoció que tuvo que suspender la práctica del equipo de la ciudad de Campana porque había malestar en el plantel.

"Preferí suspender el entrenamiento por un malestar dentro del grupo. Desgraciadamente llegan tantas cosas. Tuvimos una semana muy complicada, con muchas presiones. Sigo creyendo en los jugadores. Ahora hay licencia y los dirigentes se juntarán con los jugadores por asuntos contractuales", le manifestó el técnico a Olé.

Luego, el que tuvo fuertes declaraciones fue un ex Villa Dálmine, José Basualdo: "Me enteré de todo. Hubo una votación entre jugadores para determinar quién iba para adelante y quién para atrás. Insólito. Muy grave todo lo que me llegó. Muy grave la situación. Lo que algo se olfateaba en el ambiente, si es realmente todo como se dice y como salió, la verdad es que es muy lamentable que mi equipo esté involucrado en esta situación", expresó Pepe en Platea Baja (radio Del Plata) y detalló: "Creo que ganó un punto la votación para ir para adelante. Fue en vano igual porque teóricamente regalaron el partido".

Además, consultado por si la sanción posterior a lo hecho por los jugadores era echarlos, el surgido en Dálmine no dudó: "Yo creo que sí. Si estaban haciendo esa votación y hay cuatro que fueron para atrás, yo como técnico voy y digo 'ustedes van para atrás, afuera; y que vengan cuatro que vayan para adelante'".

"No hay vuelta atrás. No sé qué pasará con este asunto de los puntos, no sé. Si sacan a Barracas el que pasaría sería el de atrás. Estaría Ferro ocupando ese lugar. Está brava la situación. Entre nosotros, de ahí a que se compruebe es difícil. Me sorprendió lo que pasó. Tendrán que pagar los responsables, no creo que solo haya jugadores, habrá alguien más", manifestó Basualdo.