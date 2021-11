Qué abordará la segunda reunión de la mesa contra el narcotráfico

Compartir datos más sensibles sobre causas por infracción a la ley de drogas, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial federales y provinciales, será la premisa de la mesa de intercambio de información que mañana se reunirá por segunda vez en esta ciudad.

El encuentro, del que otra vez participará el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), tiene además como finalidad “profundizar” las investigaciones de casos concretos de venta de estupefacientes en Bahía Blanca y la región.

Con esta iniciativa se pretende también comenzar a coordinar el trabajo conjunto entre los actores de ambas jurisdicciones, a los efectos de optimizar los escasos recursos de los que dispone el servicio de justicia y así obtener mejores resultados en estas pesquisas.

Según explicó el doctor Iglesias, esta metodología de tareas consiste en “juntar fuerzas”.

“Es simple, es matemática pura. En vez de ser 2, somos 4; en lugar de hacer 40 allanamientos, hacemos 80. El objetivo es concientizar a los actores y que comprendan los beneficios del trabajo conjunto”, indicó el funcionario nacional, que nació en Bahía Blanca.



Intercambio



“La idea de esta nueva mesa es que (los jueces y fiscales de los dos fueros) intercambien información sobre qué vieron, qué pasó y si se avanzó o no en las investigaciones en estos casi 2 meses (transcurridos desde la primera reunión el 28 de septiembre)”, agregó.

En este contexto, en Bahía se creó al menos un equipo conjunto de investigación compuesto por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y el fiscal especializado en materia de droga provincial, Mauricio del Cero.

“La articulación y el trabajo coordinado es obligatorio por ley, más allá de responder a cuestiones de gestión judicial que no podemos obviar. Mi intención y obligación, como responsable de la PROCUNAR, es fomentar esa coordinación y asimismo coordinarla”, precisó.

“Después se tendrá que mejorar si los actores interpretan y llevan a la práctica esa coordinación de forma errónea. La periodicidad de las mesas pretende avanzar en ese tipo de coordinación, porque no se logra de un día para el otro”, amplió.

Iglesias también se refirió al conflicto de competencia planteado en la Investigación Penal Preparatoria por el homicidio del presunto narcotraficante Juan Ramón Romero Miranda, en cuyo domicilio se secuestró casi un kilo de cocaína.

La Justicia provincial se declaró incompetente en la causa y giró el expediente al fuero federal para que investigue los delitos (incluido el crimen), resolución que se rechazó en esta última jurisdicción.

“Puedo asegurar que esta cuestión no es exclusiva de la jurisdicción de Bahía Blanca; pasa en todos los ámbitos de la vida. La coordinación, a veces, es lo más difícil. Imagino que si los actores federales están preocupados o molestos por esta situación, lo plantearán en la mesa porque para eso son estas reuniones”, dijo.



Salta, la pionera



A criterio de Iglesias, la posibilidad de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de estupefacientes no es exclusiva de Buenos Aires.

“La provincia pionera es Salta, que actualmente tiene un sistema acusatorio que genera mayores facilidades para trabajar de manera coordinada”, remarcó el informante.

“Empezamos en 2015 y hoy es mucho más fácil porque el sistema acusatorio pone la investigación en cabeza de los fiscales. A nivel federal, algunas causas las investiga el fiscal y otras el juez”.

“Si una causa está siendo investigada por el juez en el ámbito federal y por el fiscal en la jurisdicción provincial, es muy difícil la coordinación porque hablan distintos idiomas”, opinó el jefe de la PROCUNAR.

“Los fiscales no hablamos el mismo idioma que los jueces; tenemos funciones distintas. Sucede que a nivel federal, todavía el Código (Procesal Penal de la Nación) viejo mezcla las funciones”, añadió.



“Pero en Salta, desde 2015 en adelante, no hubo planteos de competencia porque nos poníamos de acuerdo y les llevábamos a los jueces el tema solucionado. Eso, en una investigación, es casi fundamental”.

En Córdoba, donde la competencia en materia de drogas también está desfederalizada, se hicieron trabajos articulados con distintos conjuntos y en Rosario -la ciudad más sensible en la temática-, hace un mes, se firmó un equipo conjunto entre dos fiscales federales y dos provinciales, que derivaron en 84 allanamientos.

“El resultado, 10 veces mejor”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El procurador Diego Iglesias aseguró que “en todos los lugares donde logré trabajar con los fiscales provinciales, el resultado fue 10 veces mejor”.

De acuerdo con su visión, tanto el Ministerio Público como la Justicia evidencian “una historia y un bagaje cultural que no son acordes a la colaboración y cooperación”.

Un claro ejemplo de esta característica es que, “a nivel judicial, los jueces no tienen la obligación de hablar entre ellos”.

“Cada juzgado es un mundo distinto. En el Ministerio Público esto cambia un poco porque tenemos una estructura central, que es el procurador general, y en la Provincia mucho más porque el procurador general tiene mucha más injerencia”, resaltó.

“Además, la coordinación entre fiscales está desformalizada, pero entre jueces no. La cooperación interna entre jueces de distintas provincias es por exhorto y lo mismo a nivel internacional; en cambio yo, con un fiscal de otro país, me mensajeo por WhatsApp o mails”, expresó el profesional.

“Después, si queremos incorporar prueba, vemos cómo la incorporamos. Pero la conversación, la orientación, es informal”, finalizó Iglesias.

En la Cámara Federal



Escenario. La segunda mesa se reunirá en la Cámara Federal de Apelaciones local, Mitre 60.

Participantes. Además de Iglesias, estarán presentes los camaristas federales Pablo Larriera y Pablo Candisano Mera, los fiscales Martínez y Del Cero, jueces de primera instancia y el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, Gabriel González da Silva (vía Zoom), entre otros.



"Operativa". “Va a ser una mesa más chica, cerrada y operativa que la anterior, es decir más de trabajo que de presentación”, aclaró el fiscal Iglesias.