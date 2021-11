Berni dijo que tiene cada vez más “diferencias políticas” con el FdT y que la derrota fue rotunda

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó este lunes que cada vez tiene mayores diferencias políticas con el Frente de Todos, y que le resulta difícil creerle al presidente Alberto Fernández.

El funcionario ratificó que por ahora seguirá en el cargo en la provincia "más allá de las diferencias políticas cada vez mayores" que puede tener con el Frente de Todos. "Tengo una responsabilidad con el gobernador (Axel Kicillof), que es ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires", señaló.

"En lo político estamos cada vez más alejados", sentenció el ministro, durante una entrevista con Radio La Red.

Berni también se refirió al anuncio que hizo el presidente Fernández el miércoles pasado sobre su "aspiración" de que las candidaturas del oficialismo para el 2023 se definan en las PASO.

"No tengo por qué creerle. ¿Por qué debería creerle? Este mecanismo me parece que deberíamos haberlo resuelto antes de las elecciones", señaló el ministro bonaerense.

"Déjeme que no le crea mucho a quienes dicen que va a haber PASO dentro de cuatro años", agregó.

El ministro ya tuvo roces dentro del Frente de Todos antes de las PASO, cuando debió retirar las listas propias que había armado para competir en la primaria bonarense del oficialismo.

Respecto a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Berni fue categórico en su opinión sobre cuál fue el resultado. "Yo creo que fue una pérdida rotunda, con muchas cuestiones de forma mas que de fondo", dijo.

"Se gana cuando se gana, se pierde cuando se pierde", agregó en referencia a la frase de la diputada electa Victoria Tolosa Paz, quien tras los resultados del 14 de noviembre declaró: "A nosotros nos tocó perder ganando, ellos pueden haber ganado perdiendo".

"Los números me parecen irrelevantes. A mí lo que me importa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la cual este pueblo no nos ha votado", afirmó.

Sobre los motivos de la derrota, prefirió no asignar culpas: "La verdad que no me corresponde a mi ponerle nombre y apellido al padre de la derrota".

"Pero cuando Néstor Kirchner perdió por una diferencia mínima, y habiendo perdido en muchas menos provincias, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de entender el mensaje de las urnas. Porque si no entendemos lo que nos dicen las urnas, me parece que la elección no ha tenido sentido", explicó Berni.

La entrevista, que abordó temas políticos en los que Berni no eludió definiciones fuertes, tuvo un momento distendido cuando el ministro contó cuál es su rutina al levantarse cada mañana.

"Es imposible empezar la mañana sin una buena ducha de agua caliente y después agua fría, sin unas buenas tazas de café con leche, y tango", relató Berni, que también marcó su preferencia tanguera por Carlos Gardel y por el folklore en general pero descartó de sus preferencias al rock, aunque sorprendió al decir "no me disgusta la fiesta electrónica".

