Llegó al trabajo y encontró un pasacalles que la acusaba de "devoradora de hombres"

La noticia se hizo viral en pocos minutos, y no fue para menos.

Al llegar a su trabajo, la veterinaria paraguaya Lorena Jara encontró un pasacalles que la tildaba de “gran devoradora de hombres” y “destructora de familias” y, lejos de amargarse, utilizó parte de la bandera para adornar una mesa durante su fiesta de cumpleaños.

El hecho ocurrió en Asunción, cuando la profesional encontró el enorme pasacalles, colgado a la vista de todo el mundo, que rezaba “Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa. ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos”.

Sin embargo, fue la reacción de Jara lo que más sorprendió: pidió ayuda a unos compañeros para bajar el cartel, y lejos de tirarlo, usó una parte del mensaje como adorno en el festejo de cumpleaños que le realizaron en la oficina. En el frente de la mesa, delante de la torta, está el pasacalles con la parte que dice "Toda la felicidad del mundo para vos".

En poco tiempo, la publicación ganó las redes sociales de gran parte de Latinoamérica.

“Tantas demostraciones de afecto, que un simple 'gracias' queda corto... Aún así, sólo me queda decir: ¡Gracias Totales!", publicó en su cuenta de Twitter.

Más allá de recibir diversas opiniones sobre la cuestión, tanto a favor como en contra, el hijo de la mujer que le dedicó el mensaje, posteó que la veterinaria le había causado mucho daño a su familia y rompió su hogar al “sacarles a su papá”, por lo que toda la familia está muy dolida.

Como respuesta, Jara dijo que “no tiene nada que ocultar” y explicó que está en medio de una relación con una persona que se encuentra “en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

“Esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Agarrar y robar un marido me parece medio complejo. Tengo una relación libre que no tengo por qué esconder”, sostuvo.