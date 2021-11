Vista Alegre tiene quien le escriba: Laura Gamero presenta su libro sobre el barrio

Anahí González Pau

agonzalez@lanueva.com

La escritora y docente Laura Gamero, quien desde hace años investiga y publica obras sobre Historia Regional Contemporánea, presentará esta mañana, a partir de las 10, en la Sociedad de Fomento del barrio Vista Alegre (Santa Cruz 2310) su último libro, en el que abordó la historia de este barrio y de sus instituciones.

“Como docente me he propuesto que mis libros sean una continuidad de mi carrera, después de que me jubile”, dijo.

Por ese motivo, sus trabajos de investigación están orientados al público en general pero en especial a los alumnos de escuelas.

“En cada libro, hay una síntesis del historial barrial, para que puedan conocer a través de estas páginas, dónde viven y cuál es su identidad. Nadie ama lo que no conoce. Mis libros aportan conocimiento”, expresó.



Laura Gamero en las instalaciones del Jardín de Infantes Nº 941 de Vista Alegre.

La autora señaló que tanto esta como sus anteriores publicaciones son producto de un proceso de años de investigación, en la búsqueda de brindar información.

En general, estas obras se componen por capítulos en los que se aborda la historia e información catastral del barrio o sector en cuestión y luego profundiza en la idiosincrasia de cada institución, ya sea fomentista, educativa, cultural, deportiva, etc que modelan la identidad de los pobladores y establecen fuertes lazos de solidaridad, contención, educación, desarrollo, según sean sus objetivos.

Gamero suele realizar entrevistas a autoridades o aquellos memoriosos artífices de la historia.



La autora visita a las instituciones locales para recopilar datos que luego analiza y comparte.

“En Vista Alegre encontré gente muy buena, gente sencilla, comprometida con trabajar en las instituciones para poder hacer progresar a su barrio”, destacó Gamero quien es autora de 15 libros publicados (algunos son cuentos y unos 8 o 9 son trabajos de investigación regional contemporánea).

“Los barrios Maldonado, Nocito y Vista Alegre y sus alrededores forman parte de la chacra fundacional 24, cuyos orígenes están en los terrenos que pertenecieron al Fortín 4 de la línea de frontera de la Fortaleza Protectora”, señaló.