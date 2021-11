Instagram les pedirá a los usuarios un video corto para comprobar su identidad

Luego de que Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de la compañía Facebook a Meta y adelantaron información sobre los cambios que realizarían en las aplicaciones para convertirlas en un metaverso, Instagram aparece con una actualización. La nueva herramienta consiste en un video-selfie que cada usuario deberá grabar al inicio de sesión para confirmar su identidad.

Matt Navarra, analista experto en redes sociales, fue quien viralizó la novedad de la nueva actualización de Instagram. En un posteo en Twitter contó que esta medida se implementó con el fin de terminar con los bots y las cuentas falsas en la red social.

Instagram ya anunció esta disposición por medio de un comunicado oficial en su sitio web: “Queremos que el contenido que ves en Instagram sea auténtico y provenga de personas reales, no de bots o personas que quieren engañarte. A partir de hoy, comenzaremos a preguntar a las personas quién está detrás de una cuenta cuando observamos un patrón de posible comportamiento inauténtico”.

Instagram asking users to verify their identities with video selfies to prove they're not bots https://t.co/gKgsgoz7y1