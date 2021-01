“No podemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos avanzar”

Por Fabián O. Rodríguez

Farodriguez@lanueva.com

Apesar de que en el 2020 no hubo fútbol en la Liga del Sur, Gustavo Lari no perdió de vista el crecimiento de la institución más antigua del país y ahora va por la revancha.

En un mano a mano con La Nueva, se mostró optimista para poder tener fútbol local en el año y destacó los proyectos que se viene generando desde la entidad madre.

--¿Cómo tomás este segundo desafío?

--Tener la posibilidad de un segundo mandato me llena de orgullo y honor, lo que genera que la responsabilidad también sea mayor. Conformamos un muy buen grupo de trabajo y eso hizo que los presidentes, en general, creyeran en el proyecto que veníamos llevando adelante. Esta segunda etapa va a poder consolidar los proyectos que encaramos y cerrar algunos otros.

--¿En algún momento pensaste en no continuar?

--No porque se hizo muy corto este tiempo como presidente de la Liga. El tema de la pandemia hizo también, más allá que adelantamos mucho en la parte administrativa, que quedara relegada la parte competitiva porque siempre lo más importante es que la pelota estuviera rodando. Y la idea era continuar con el mismo grupo que ya estaba trabajando, con Dambolena (Jorge), “Coco” Moretti (Fabián), Fabián Diana, Villalvilla (Fernando), Carlino (Hugo), como también la gente del futsal, fútbol femenino y el fútbol menor e infantil. Se armó un muy buen equipo de trabajo y quedaron muchas cosas pendientes. Pero vamos a terminar de desarrollar cada uno de los objetivos.

--¿Cómo viviste el tema de la pandemia?

--Fue algo muy triste, sobre todo por la incertidumbre. Creíamos que el parate sería por poco tiempo, pero la esperanza de poder jugar se fue apagando. Nos dimos cuenta que, lamentablemente, no se podía desarrollar ningún tipo de torneo y que la salud era prioridad. Lo del año pasado fue muy angustiante desde la parte deportiva porque teníamos que dar respuestas y porque había que tomar decisiones. Estuvimos a la altura de las circunstancias, no hubo fútbol amateur en ningún lugar del país y la decisión fue acertada.

--¿Qué temporada imaginas?

--Hay que pensar en positivo, más allá del tema de los rebrotes. El fútbol mayor tiene previsto arrancar con la actividad la primera semana de marzo. Ya nos reunimos con la gente del futsal, el fútbol femenino y la semana que viene lo haremos con el fútbol menor e infantil para poner una fecha de inicio. En el futsal está la posibilidad de jugar una Copa de Verano a partir de febrero. Creemos que, con mucho cuidado y con todos los protocolos, tenemos que ir pensando en arrancar. De hecho, la mayoría de los equipos ya arrancaron los entrenamientos. De cualquier manera, entendemos que si hay un rebrote, vamos a tener que frenar todo. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados; debemos avanzar…



--¿Es imposible pensar que se pueda jugar con público?

--Va a ser muy difícil jugar con público en los partidos. Hay algunas posibilidades, pero se analizará en su momento. Ya estuvimos hablando y veremos si nos permiten, de acuerdo a las distintas capacidades de las tribunas, poder contar con algún porcentaje de espectadores, obviamente con el distanciamiento permitido. También deseamos que se pueda usar Liga Segura de los dos lados. Por ejemplo, de poner 100 personas de local y otras tantas de visitante, se podría sacar la entrada por internet con nombre y apellido con todos los datos y como declaración jurada. Y simplemente tomándole la temperatura en el ingreso a la cancha, podríamos contar con público.

--¿El streaming es una alternativa viable?

--Sí. Seguramente nos vamos a reunir con los periodistas y vamos a buscarle la vuelta para poder transmitir todos los partidos. De esa manera, si nos permiten el ingreso de una parte del público, generaremos un ingreso para los clubes extra con que aquellos que no puedan ir a la cancha. Estamos trabajando en eso, pero vamos a hacer todo lo posible para la gente pueda asistir a las canchas. Esperemos que se puedan dar las dos cosas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿Qué balance hiciste de la primera etapa como presidente?

--Fue positivo si se tiene en cuenta los proyectos que se generaron, pero no fue tan positivo desde la parte deportiva debido a la pandemia. Todos los objetivos que nos propusimos los pudimos desarrollar, como volver con el fútbol femenino, armar el departamento de esa área y del fútbol playa. Además, cerramos con el Municipio un acuerdo para que los equipos Sub 13 o Sub 15 puedan tener a disposición el Polideportivo Norte, como también contar con una cancha del futsal al aire libre y armar una cancha de fútbol playa. Después, sumamos lo que tiene que ver con los deportes electrónicos, ya que apenas hay apenas dos ligas amateurs en toda Latinoamérica en el PES y la Liga del Sur es una de ellas.

“Por otro lado, arrancamos con el proyecto tan anhelado como es poder contar con una mutual. También se reformaron los estatutos y reglamentos de acuerdo a los tiempos que corren. Además, fue muy importante lo de la Liga Segura, que arrancó de menor a mayor. Se jugaron el 97% de los partidos con público visitante, que era un gran anhelo a cumplir.

También llegó la UAI Urquiza en el fútbol femenino y se capacitó con cursos a dirigentes, árbitros, profes, técnicos y jugadores, etcétera. Y fuimos una Liga del Sur de puertas abiertas, ya que hubo reuniones con técnicos, con profes y con futbolistas y responsables de las distintas bases de nuestro fútbol. Ese ida y vuelta fue muy productivo porque escuchando todos podemos crecer mucho más”.



“Se está trabajando en el Polideportivo Norte con el armado de las canchas para poder utilizarlas. Se hicieron los pozos del escenario del fútbol playa y se está trabajando con la iluminación de la cancha al aire libre para el futsal”.

“Y, después de este parate, vamos a trabajar en cerrar los proyectos arrancados, fortalecer la Liga Segura, que le dará un alivio a las instituciones, y seguir poniendo énfasis en la unificación de carnet, lo que hará que todos los clubes puedan tener beneficios en varios lugares, pero como Liga. Y ya hay diez clubes que van a tener el mismo sistema operativo que Villa Mitre, los cuales desde febrero o marzo se van a poder llevar adelante. No es un proyecto menor que los clubes puedan tener todo digitalizado para poder cobrar por varias vías las cuotas de socio. Sólo resta cerrarlo”.

--¿Se puede imponer la Liga Segura para local y visitante?

--Ya hicimos un par de reuniones con la Secretaría de Seguridad del municipio y también con la policía para interiorizarnos de cómo seguir de ahora en adelante. Seguramente, en breve vamos a tener alguna notificación, pero es probable que se arranque el torneo Apertura como veníamos jugando y en el segundo tramo con la Liga Segura para locales y visitantes. Otra posibilidad es que se arranque directamente la temporada con Liga Segura para todos, pero estamos trabajando en eso. Claro que nos va a ayudar con el tema de la pandemia.

--Ampliame lo de la mutual.

--Será una mutual deportiva porque incluye a todos los clubes de la ciudad, del deporte que sea. Van a tener la posibilidad de realizar los exámenes médicos de los chicos, rehabilitaciones de jugadores, tengan o no obra social. A largo plazo, creo que puede ser algo fundamental para el deporte bahiense porque se puede trabajar conjuntamente en esparcimientos, turismo, medicina y otros temas”.

--¿Cómo tomaste el pedido de reunión con los futbolistas referentes?

--Fue muy buena. Saqué mucho provecho de la reunión. Obviamente, todos los futbolistas vinieron con la aprobación del presidente de cada institución. Fue una manera de que los jugadores se enteraran de primera mano de cómo la Liga del Sur tomó las decisiones que tomó y de los por qué. Y a nosotros nos permitió conocer cómo están ellos, de las ganas que tienen para volver a jugar. Además, se pusieron a disposición de los clubes y eso es para sacarse el sombrero. Creo que se dieron cuenta que lo de la Liga del Sur no fue un capricho y que estábamos trabajando desde hace mucho tiempo para volver a los entrenamientos, aunque fuimos en concordancia con lo que pasó a nivel nacional. Y luego se les comunicó que los primeros días de marzo arrancamos la competencia.

--¿Qué te genera tener a una presidenta en Bella Vista y una dirigente en la mesa directiva de la Liga del Sur?

--Me lleva de orgullo porque con Emilia (Dervis) trabajamos juntos en la comisión directiva, es muy responsable y sabe lo que quiere. Tiene las ideas muy claras y es del riñón del club. Su familia se debe a Bella Vista de toda la vida. Me acuerdo que cuando llegué al club en el 2002, su mamá Norma ya estaba en la comisión. No me sorprende porque sé que tiene la capacidad para llevar adelante los destinos del club. Además, tiene el carácter para ocupar sin ningún tipo de problemas la silla de presidenta en la Liga del Sur y va a participar en más de una reunión. Sabe que tiene todo mi apoyo y nos vamos a congratular con su presencia porque le dará un toque interesante a las reuniones de la Liga.

Lo que hay que saber si vuelve el fútbol

La edición 2021 de la Liga, que comenzará --en principio el 7 de marzo-- se jugará como estaba prevista la edición 2020 que quedó sin disputarse debido a la pandemia. Es decir, se disputará el primer torneo todos contra todos y el segundo tramo se dividirá en A y B de acuerdo a la tabla general.

Siempre y cuando estén dadas las garantías sanitarias, el primer torneo será unificado y el otro campeonato tendrá el retorno de la A –con 8 elencos-- y la B –7 conjuntos– con ascenso y descenso.

Para definir quienes afrontan cada divisional, se tendrán en cuenta los certámenes desde el 2017.

Este es el detalle: 1º). Sporting 145 puntos; 2º). Liniers 129; 3º). Bella Vista 126; 4º). Villa Mitre 124; 5º). Rosario 117; 6º). Huracán 117; 7º). Tiro, 102; 8º). Libertad 100; 9º). Olimpo 98; 10º). Comercial 83; 11º). Pacífico BB 75; 12º). Sansinena 71; 13º). Pacífico C 68; 14º). San Francisco 53 y 15º). La Armonía 38.

Por otro lado, en caso de que el campeón del primer campeonato del próximo año se encuentre en la parte baja del acumulado, tendrá la posibilidad de enfrentar al octavo en un cotejo a disputarse en cancha neutral por un lugar en la elite del fútbol local.