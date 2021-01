Jefe policial declaró que Píparo no dijo que habían atropellado a los motociclistas

El titular de la comisaría primera de La Plata, Julio Del Dago, declaró hoy ante la justicia que Carolina Píparo no dijo que atropellaron a dos motociclistas a quienes perseguían en auto junto a su esposo tras denunciar haber sufrido un robo, el 1 de enero último en La Plata, informó uno de los abogados de los jóvenes embestidos, Rodolfo Baqué.

El letrado, quien representa al menor de los atropellados, contó esta tarde a la prensa que él estuvo presente durante la declaración testimonial del jefe policial ante la fiscal penal interviniente, Maria Eugenia Di Lorenzo.

"Le preguntamos al comisario si Píparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Píparo no le dijo nada de eso", detalló el abogado en la puerta de la fiscalía.

Baqué relató que el comisario explicó que llegó cerca de las 4 del 1 de enero a Plaza Moreno, donde finalmente se había detenido el auto que conducía el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, y vio a la legisladora y al secretario de Seguridad municipal Daniel Ganduglia, quien le presentó al abogado del marido de ella.

En la escena también estaban varios motociclistas, amigos de los jóvenes atropellados, que habían seguido a Píparo y su esposo, para impedir su fuga.

"El comisario decide que todos deben ir a la seccional", precisó Baqué.

Mientras que Martín De Vargas, abogado de otro joven atropellado por Buzali, Luis Levalle (23), contó que el jefe policial declaró que "Píparo y su esposo solicitaron la llave del baño de la comisaría, y entraron y salieron del baño cinco veces cada uno".

"Contó que el abogado de Buzali los acompañaba cada vez que iban, que solicitaron un balde para limpiar, que Buzali se encargaba de la limpieza", detalló.



Juan Ignacio Buzali

Consultado si el comisario declaró haber percibido olor alcohol en Píparo o su esposo, De Vargas precisó que "no, no dijo nada de eso pero si que en el baño quedó un olor rancio, nauseabundo".

En tanto, Juan Manuel Fontana, colega de De Vargas en esta causa, sostuvo que con esta declaración "se confirma que el hecho debe recaratularse como doble homicidio en grado de tentativa".

"Ese día en la comisaría había una cuarta persona que se trataría del hermano de Carolina Píparo, por lo que vamos a pedir a la fiscal que lo cite a declarar", añadió.

Por su parte, Píparo arribó 17:15 a la sede de la fiscalía, acompañado de su abogado Fernando Burlando, para declarar como testigo ante Di Lorenzo y dicho letrado estimó que su representada será interrogada sobre los dos hechos: el robo y el incidente vial posterior.

A su vez, la propia Píparo adelantó que ella va a declarar y que luego de la diligencia atenderá a la prensa. (Télam)