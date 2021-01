Piloto indio, en coma inducido tras fuerte caída en la cuarta etapa

El piloto indio Chunchunguppe Shivashankar Santosh, piloto del equipo Hero, se encuentra internado grave tras sufrir un fuerte accidente con su moto en la cuarta etapa del Rally Dakar, cuando transitaba el kilómetro 135 del recorrido.

El indio, que disputa su séptimo Dakar, tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una dura caída en la primera mitad de la jornada, a la altura del kilómetro 135.

Tras la caída, el indio, quien afronta su séptimo Dakar, fue trasladado a un centro médico de la capital Riyadh, tal y como informaron desde el equipo Hero Motorsport.

In an unfortunate incident, @cs_santosh22 suffered a crash in Stage 4 of #Dakar2021 today. He has been taken to a hospital in Riyadh. In the initial assessment, he seems stable.

Join us in wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/ePbtRIsBcT