Arranca el Torneo Regional Amateur: el domingo se enfrentan Liniers-Bella Vista

Por si usted no se enteró, el próximo domingo se pone en marcha el torneo Federal Regional de Transición 2021 que organiza el Consejo Federal, donde participan dos representantes de la Liga del Sur: Liniers y Bella Vista.

Dicha competencia otorga 4 ascensos al Federal A. La fase inicial o clasificatoria se llevará a cabo mediante Zonas de grupos (establecidas geográficamente) y luego el campeonato continuará con playoffs eliminatorios a un cotejo.

El Chivo y el Gallego conforman la Región Bonaerense Pampeana Sur, junto a Racing de Olavarría y Ciudad de Bolívar. Se medirán todos contra todos a dos ruedas y clasifica a la instancia final solo el que culmine en el primer lugar de las posiciones.

De los 98 clubes que animaban el certamen antes de que interrumpa la pandemia, solo siguen en carrera 67. Un total de 31 desistieron de continuar, aunque no sufrirán ningún tipo de sanción ni multa económica.

En la primera fecha, en el estadio Alejandro Pérez, el albinegro esperará al albiverde en un duelo que ya se tornó clásico en este tipo de competiciones.

Además, Ciudad Bolívar será local ante Racing de Olavarría.

El fixture completo

*Primera fecha (10/01/21)

-Linier vs Bella Vista.

- C. Bolívar - Racing (O).

*Segunda fecha (17/01/21)

-Bella Vista vs C. Bolívar.

-Racing (O) vs Liniers.

*Tercera fecha (24/01/21)

-C. Bolívar vs Liniers.

-Bella Vista vs Racing (O).

*Cuarta fecha (31/01/21)

-Bella Vista vs Liniers.

-Racing (O) vs C. Bolívar.

*Quinta fecha (07/02/21)

-C. Bolivar vs Bella Vista.

-Liniers vs Racing (O).

*Sexta fecha (14/02/21)

-Liniers vs C. Bolívar.

-Racing vs Bella Vista.