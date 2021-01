Fabián Sahdi, con nuevo equipo en la liga brasileña

El año comenzó con un nuevo desafío deportivo para Fabián Sahdi.

Después de su paso por la liga profesional de Colombia, el bahiense regresó a Brasil para sumarse a Unifacisa y disputar lo que queda de la liga de ese país.

Es un equipo de la ciudad de Campina Grande, del estado de Paraíba, que marcha 9º -sobre 16º- en el campeonato profesional.

Fabián aguarda con expectativa su debut en una liga que ya conoce muy bien tras sus pasos por San José (temporada 2018-19) y Río Claro (2019-20).

Luego de su paso por Trigrillos de Antioquía en Colombia (eliminado en semifinales por el campeón Titanes de Barranquilla), el base regresó a Brasil a la espera de alguna propuesta.

Sin embargo todavía no pudo debutar ya que al volver a suelo brasileño tuvo coronavirus. En medio del período de recuperación le hicieron unos análisis y ya está listo para empezar a entrenar a la par de sus compañeros este lunes.

"Por suerte fue sin síntomas, nada. Pasé el aislamiento solo. Pero antes de volver (a entrenar y jugar) me hicieron un examen de sangre para ver cómo estaba. El equipo es parte de una universidad de ciencias y el presidente es médico, por lo cual se están tomando muchas precauciones. En principio los análisis habían dado unos valores alterados, una secuela del virus. Si me exigía me podía afectar la parte muscular. No me quisieron forzar y por eso entrené diferenciado y no fui a esta burbuja. Ya a partir del lunes entrenaría sin problemas", le dijo Sahdi a "La Nueva.".