Los proyectos para Bahía que se definen este año, otra megafiesta sin control y una avivada inmobiliaria

--Buen día, Juan, está claro que 11 contra 11 o 10 contra 10 no nos pueden ganar nunca...

--Está claro que solo saben defenderse y pegar, pensé que ibas a empezar el 2021 distinto, pero veo que seguís igual...

--Vos también amigo, pero descomprimamos un poco y contame cómo te trata el Año Nuevo ¿Otra vez te tuviste que duchar con agua de perforación?

--Por suerte no, esta vez fui un privilegiado, incluso en casa pudimos lavar los platos. Parece increíble que uno se ponga contento porque algunos días te dan un hilo de agua.

--Sí, la situación general de Bahía Blanca sigue siendo muy difícil, aunque me parece que el Covid–19 vuelve a ser el principal motivo de preocupación en la ciudad.

--Te diría que hay mucha pero mucha preocupación y el descontrol que hubo en las fiestas comienza a tener sus efectos.

--Ya estamos de nuevo por los 100 casos diarios y con pronóstico de aumento.

--Sí, pero la gravedad del tema me la dio, el jueves pasado, la cola de una cuadra que se había formado en un laboratorio de calle Rodríguez.

--¿Te referís a personas que estaban esperando para hacerse un hisopado?

--Así es. A diferencia de Navidad, para Año Nuevo se notó que muchas familias no pudieron reunirse en su totalidad porque había algún caso positivo de Covid o porque era un contacto estrecho con un contagiado. De todas formas, volvieron a organizarse fiestas masivas, obviamente, clandestinas.

--Sí, leí en el diario tuvieron que desalojar dos: una en el kilómetro 700 de la ruta 3 y otra en la calle 1810 al 2300, como también clausurar la cantina del club Sansinena en General Daniel Cerri.

--Claro, pero hubo varias más.

--No me digas que otra vez se les escapó la tortuga…

--Exacto, tengo fotos y videos de una megafiesta que se realizó debajo de un antiguo puente ferroviario, a unos 11 kilómetros de la ciudad.

--¿Tenés el lugar?

--Se trata de un antiguo puente de la vía que va de Grünbein a Bajo Hondo. En realidad son como tres túneles de ladrillo que sirven de alcantarilla y corren debajo de las vías. Está a unos 11 kilómetros del centro y podés ir por un camino que corre pegado a los rieles, saliendo de Grünbein, Igual no soy yo quien debería darte esas precisiones, pero me juego que es ahí, donde te digo.

--Tenes razón, acá lo que menos importa es el lugar. Lo relevante es ver a muchísimos jóvenes hacinados en un túnel, sin barbijo, como si nada pasara.

--Ojalá no pasara nada. Lamentablemente esto parece haberse desmadrado de nuevo.

--Raro que te enteres vos y no las autoridades...

--Es verdad, no pueden tener un inspector o un policía controlando cada fiesta, pero estas concentran a muchísimos chicos y con un poco de inteligencia previa se podrían evitar.

--Sí, y supongo que no se pondrán de moda. ¿Cómo estuvo Monte?

--No fui, pero me dicen que muy tranquilo, aunque había bastante gente. Acordate que este año no hubo fuegos artificiales, eso también ayudó .

--Te cambio de tema. ¿Pensás que la política metió la cola en la distribución de las vacunas? ¿Por qué las primeras 450 dosis fueron al Penna y ninguna al Municipal?

--Dicen que se trata de packs indivisibles. Pero siempre la política está en el medio porque quienes deciden son funcionarios políticos, médicos o no médicos, por eso creo que los mayores esfuerzos irán al Conurbano. En cuanto al caso local que me planteás, no me imagino semejante mezquindad.

--¿Algo del tema comercial? Ya sé que lo que se necesitan son clientes, pero ¿cómo anda el tema de las plataformas urbanas?

--Muy frío, lo dijiste muy bien, falta plata y construir una estructura de ese tipo cuesta, si la hacés de primera, medio millón de pesos, así que nadie se va a jugar cuando se sabe que el primer semestre del año va a ser duro.

--Me contaron que hay bronca entre los comerciantes por la obra de ampliación de veredas que el municipio encaró, por ejemplo, en Soler, Chiclana, Donado, Belgrano y Brown.

--Sí, me llegó el mismo comentario, y te digo más, después del martes 15 la Comuna a citar a los comerciantes para analizar el tema. Dicen que esas medidas sólo hacen que la gente huya del centro.

--Otra necesidad para este año es que se reactive el mercado inmobiliario. La verdad que la mano viene difícil.

--Como decís, no va a ser fácil pero sería deseable. Eso sí, hay que estar bien atentos para que no te agarren desprevenido con operaciones, digamos así, dudosas.

--Epa. ¿Por qué lo decís?

--Un amigo que quería invertir unos ahorros en ladrillo averiguó por una propuesta de dos inmobiliarias bahienses, que ofrecían una oportunidad aparentemente muy buena para adquirir lotes en una zona muy linda y que está creciendo mucho en la ciudad.

--Te sigo.

--El proyecto se llama Sportiva Barrio Parque, pensado para que se realice en un macizo entre el campo deportivo de ese club y el de Universitario, cerca del camino de Circunvalación.

--¿Es un proyecto del club?

--No te lo puedo asegurar de manera contundente, pero lleva su nombre. El tema es que estas dos inmobiliarias estaban ofreciendo esos lotes antes de tener todos los permisos municipales y provinciales para garantizar que las operaciones se van a hacer con todas las de la ley.

--¿Cómo se enteró tu amigo?

--Porque se le ocurrió preguntar en la Muni, donde tomaron nota del tema, revisaron los papeles y detectaron que, si bien el emprendimiento tiene presentada documentación para avanzar con los trámites, todavía no está en condiciones de concretar las ventas.

--¿Y qué medidas tomaron los muchachos de calle Alsina?

--Desde Catastro enviaron sendas notificaciones a Claudia Val Propiedades y Filippone Propiedades donde solicitaron el cese de las ventas, por incumplimiento de la ordenanza 11.378, de Registro de Publicidad de Venta de Tierras. Si bien no parece un tema gravísimo, si alguien compra y después le aparecen problemas para conseguir la escritura de su casa... te quiero ver.

--¡Esperemos que no haya caído nadie!

--Ojalá que no. Y que los vendedores tengan la suficiente paciencia como para esperar las autorizaciones correspondientes. Esta jugada, una avivada, se repite en Bahía mucho más de lo que suponemos, según me chimentaron. A veces, como en esta, se detectan.

--Si bien no es lo mismo, me hace acordar cuando fue el lío de las tomas de tierras y Kicillof apuntó a las clases altas, diciendo aquello de que en la Provincia hay muchísimos countries y barrios privados que, técnicamente, son usurpaciones.

--Ese es otro tema, más serio todavía. Igual te digo: a partir de esas declaraciones del gobernador hice mis averiguaciones y te puedo confirmar, por ejemplo, que los tres barrios cerrados de Bahía (Bosque Alto, Solares Norte y La Reserva) tienen escritura en perfectas condiciones.

--Ya que empezamos un nuevo año, ¿te animás a tirarme un panorama de las grandes inversiones y obras que Bahía puede esperar para este año?

--Soñar no cuesta nada, pero empecemos por proyectos que ya fueron anunciados y ahora habrá que ver si se concretan o no.

--Dale, te sigo.

--Uno de ellos es la ampliación de Profertil, acordate que en noviembre pasado, el titular de YPF, Guillermo Nielsen, confirmó que Profertil invertirá 1.200 millones de dólares en otra planta y que la intención es empezar cuanto antes.

--¿Se apresuró en anunciarlo?

--No lo sé. Sí sé que la idea es comenzar los trabajos a mediados de año y que son dos los grupos empresarios internacionales que compiten por quedarse la obra y los dos tienen patas nacionales.

--Tirá nombres.

--Techint en uno de los casos y AESA, la subsidiaria de YPF, en el otro. Se estima que en abril se sabrá el ganador de esta compulsa y luego tendrá dos años y medio para construir la nueva planta. ¿Pasamos a otro proyecto?

--Dale.

--El otro que fue anunciado públicamente es el ferrocarril Bahía Blanca– Vaca Muerta.

--¿Otra vez sopa?

--Y sí... porque el viernes 11 de noviembre Alberto Fernández firmó acuerdos con empresas chinas y, entre esos, se anunció que la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC) pondrá U$S 784 millones para llevar adelante la obra.

--Incluso el ministro de Transporte Mario Meoni no descartó que se llegue desde Zapala a Pino Hachado, es decir, avanzar con el ferrocarril Trasandino del Sur.

--Sí, en Neuquén hizo ese anuncio, ojalá así sea porque nos pone felices que las cosas se concreten, gobierne quien gobierne, pero en una ciudad donde hoy no hay suficiente agua potable vayamos despacio.

--A propósito, ¿qué sabés de las obras de agua?

--Que están avanzando en la licitación del paquete de obras. Estas incluirán una reparación integral de las pérdidas y renovación de cañerías, construcción de dos grandes cisternas, puesta a punto del acueducto desde el dique. Todo eso por unos 160 millones de dólares.

--¿Pensás que con eso va a haber agua suficiente?

--Mi sensación, como alguien que ha seguido periodísticamente el tema durante tres décadas es que no van a alcanzar, pero algunos especialistas dicen que sí. De todas maneras, son obras que insumirán unos tres años.

--Por eso el panorama seguirá siendo crítico.

--Claro, y muy dependiente de una sola vía de suministro, como es Paso de las Piedras. Esperemos que se pueda avanzar con las empresas del polo en la planta de reúso de líquidos cloacales, un proyecto impulsado por la Unión Industrial de Bahía Blanca y que ayudaría mucho.

--La semana pasada te reconocí que habías tirado una primicia con el tema de las algas porque no solo aludiste al mal sabor, sino que mostraste cómo estaba el agua del dique con muy buenas fotos, ahora te pregunto, ¿cuándo hablamos este año de lo que se venía en el verano?

--A mediados de octubre y te comenté que los directivos locales estaban mas que preocupados porque no tenían recursos para hacer un mantenimiento mínimo. Es decir, hubo tiempo para haber comenzado antes con ciertas tareas.

--Un par de meses seguro. ¿Y de las grandes obras viales? Imposible pensar en la autopista a Monte Hermoso ¿no?

--Fue un espejismo lanzado por el gobierno anterior. Se pensó que con el sistema de participación público–privado se iban a hacer maravillas y la disparada del riesgo país, entre otros factores, hizo que no se haya podido hacer una sola de esas grandes obras.

--Las autopistas de El Cholo–Sesquicentenario y ruta 33 empezaron.

--Sí, pero no con ese sistema. La de la 33 marcha muy bien y la de Sesquicentenario esperemos que a más tardar se retome en febrero.

--Dame datos sobre las dos grandes torres de departamentos de las que me viniste hablando. ¿Pasó algo más?

--La de calle Sarmiento, donde estaba Fabra Fons, sorteó un problema muy importante porque ya llegó la bomba que ABSA les había pedido a Grupo Sur, responsables de la iniciativa, para asegurar la provisión de agua a la zona de La Falda y barrios aledaños. El martes se la entregan a ABSA en la Planta Patagonia.

--¿Y la otra torre, la de calle Dorrego y General Paz?

--Iba a empezar en noviembre pero por el momento no tengo novedades. También para este año se espera el inicio de la superestación de servicio de YPF, en proximidades de la Policía Caminera, y una gran ampliación de la que está en Cabrera y Pilmayquén, donde ACA ya inició la construcción de un gran complejo de oficinas. Antes que me preguntes, del templo mormón no tengo novedades.

--Te olvidás de las mejoras en la refinería de Trafigura, en Loma Paraguaya.

--Tenés razón. Los holandeses decidieron invertir 200 millones de dólares, durante los próximos cuatro años, en modernizar la planta, haciendo un fuerte énfasis en controles medioambientales. Por lo que sé las tareas empiezan en cualquier momento.

--La obra que será una realidad este año es la nueva avenida Dasso.

--Claro, las obras que lleva a cabo la Muni con el Puerto deberán finalizar a mediados de año.

--Ya que aludiste a la Muni, ¿por qué no me hablás de proyectos chicos de obras, municipales, que le sirven mucho a los vecinos?

--Dale, te menciono algunas obras. Para Cerri hay seis cuadras de asfalto y para Cabildo cinco, varias en el sector de Villa Miramar y La Falda, gas en los barrios Punta Blanca y Martín Fierro, hay 10 millones de pesos para el Parque Independencia, 5 para baños y reparación del portal de acceso en el cementerio e instalación de 500 luminarias leds en distintos puntos de la ciudad, demás de la iluminación el acceso al Dow Center, en Aldea Romana y del Teatro Municipal.

--Seguro hay más...

--Síii... tranquilo. Con el programa “Argentina hace” se recambiarán 1.055 luminarias comunes por leds, se va a iluminar Pilmayquén, entre 14 de Julio y Abad, se reencarpetará la avenida Colón, desde la plaza hasta el puente, más ocho cuadras de Gambartes, entre Abad e Indiada, que permitir unir 14 de Julio con Indiada, y 12 cuadras de Cambaceres, entre Parera e Indiada, que va a permitir integrar varios sectores.

--Bien por el asfalto, pero estaría bueno más...

--Hay más, acordate que ya empezó Chile, entre Río Negro y México y varias cuadras de Honduras, con casi 13 millones de pesos. Además, con un préstamo del Banco Provincia, se piensa hacer el reencarpetado de 62 cuadras.

--¿Alguna obra de esas que menos se ven?

--De cloacas hay varias. Con el programa Argentina Hace se encararán en cuadras de los barrios Thompson, AMEF, Cabré Moré, San Miguel, Centenario y Altos del Palihue y de agua en San Agustín, Miramar y San Miguel. A esto súmale la sala médica de Harding Green, donde se invertirán casi 15 palitos y comienza un nuevo centro de salud en Villa Gloria - Grünbein.

--¿Cuándo arrancan?

--Varias este mes y febrero porque ya se firmó contrato, pero va a haber más obras que se están definiendo en función de unos 200 millones de pesos adicionales que se acordó en el debate del Presupuesto Provincial.

--¿Algún indicio tendrás?

--Sí, habrá más Leds, más pavimento, por ejemplo, pero dejamos algo para el próximo domingo porque se hizo re tarde...

--Dale, nos vemos en una semana. Y a seguir cuidándose.