Unesco: un bahiense investiga el impacto de la pandemia en los jóvenes

El bahiense Gerónimo Fullana, integrante del movimiento Fridays For Future y estudiante de la carrera universitaria Relaciones Internacionales, fue seleccionado para integrar un equipo latinoamericano de investigación de la Unesco.

Según le contó a La Nueva., es el único bahiense y argentino en el programa: "El resto del equipo está conformado por dos dominicanas, un ecuatoriano, un chileno y un mexicano", detalló Fullana.

El programa se llama Youth as researchers (jóvenes como investigadores), pertenece a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es voluntario y pretende "explorar, comprender y analizar el impacto de la crisis del COVID-19, asociándose con jóvenes para investigar cómo son afectados y cómo responden a la crisis".

"He sido elegido entre el 5 % de 6.000 solicitudes y actualmente soy el único joven en representar a Argentina en este programa de la Unesco. Estoy contento porque posiciona a nuestra ciudad, de la cual me siento profundamente agradecido por formarme. Me gustaría extender la invitación a todos aquellos que tengan la intención de colaborar con la investigación, desde jóvenes ciudadanos y profesionales hasta funcionarios públicos", dijo Fullana, también tesorero de JCI Bahía Blanca.

El bahiense contó que comenzaron a trabajar este mes y son 21 semanas de entrenamiento e investigación. Con su equipo han elaborado dos propuestas, una de las cuales será elegida por el Comité de Ética de la Unesco.

"La primera propuesta refiere al aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes durante la cuarentena y pretende investigar cuáles son esas sustancias, las formas de acceder, las razones del consumo y las soluciones que se han tomado para dejar de consumir", indicó Fullana.

Y añadió: "La segunda propuesta refiere a la educación en pandemia. En la actualidad, acceder a la educación se ha transformado en una problemática que involucra desde los más pequeños hasta jóvenes futuros profesionales, dada la dificultad económica que se les presenta para acceder a la canasta básica tecnológica. Esta problemática, que es de corta data, se resalta aún más en países en vías de desarrollo. En síntesis, la problemática del no acceso a la conectividad se traduce directamente en el no acceso a la educación".

En ese sentido, esta segunda propuesta tiene como objetivo "exponer las dificultades para acceder a la educación debido a la inaccesibilidad a Internet durante esta pandemia. Al mismo tiempo, demostrar y difundir las soluciones que los jóvenes hemos, paulatinamente, encontrado a esta problemática".

Por último, Fullana indicó que las investigaciones de este programa se publicarán y quedarán al servicio de los organismos gubernamentales.