"Tenemos una ocupación del 70 por ciento en las áreas COVID-19", dijo Casella

Pablo Casella, subdirector del Hospital Matera, sostuvo esta tarde en diálogo con LU2 que "tenemos una ocupación del 70 por ciento en las áreas COVID-19, aunque no nos pasa como meses anteriores donde también estaban ocupadas las otras áreas".

No obstante, explicó que "lo que realmente aumentó fueron las consultas de los seguimientos telefónicos, es decir aquellos positivos que por sintomatología permanecen en sus casas. Tenemos más de 100 pacientes desde hace dos o tres semanas y el número se sigue incrementando".

Sobre la edad de los pacientes, en comunicación con el programa Hechos de Radio, Casella dijo que "nuestros pacientes siempre han sido jóvenes, de gente que está en edad laboral, entre los 30 y 55 años. Hoy hay muchos positivos que comienzan a los 18 años, aunque siempre fue gente más joven".

A su vez, aseguró que "el número va a aumentar. Si bien tenemos las expectativas que en los próximos días baje la curva de positivos, esperamos que para pasado abril esto aumente fuertemente. Seguimos preparados y trabajando para eso".

"Hoy tenemos una meseta alta, si bien pensábamos que tras las Fiestas esta curva iba a bajar, esto no sucedió y ya entrando a febrero seguimos con 100 casos diarios. Vemos que se relajó mucho el cuidado personal y eso trae las consecuencias. Esto excedió a las Fiestas de fin de año", añadió.

Casella cerró diciendo que "si bien tienen muchas expectativas sobre la vacunación, no creemos que vamos a llegar a invierno con una vacunación masiva, con lo cual aparecerán más casos y por eso no desmantelamos las áreas ni los trabajadores. Creemos que serán menos complejos los casos, aunque no dejarán de haber positivos".