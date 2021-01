Desalojan la oficina de la Federación de Sociedades de Fomento por peligro de derrumbe

Autoridades municipales desalojaron esta mañana la oficina de la Federación de Sociedades de Fomento y Afines por peligro de derrumbe debido a que se cayó el cielorraso.

"Estamos muy molestos. Si el inmueble se encuentra en riesgo, como dice el Municipio, es porque nunca se hizo nada", dijo a LU2 Susana Girotti, miembro de la Federación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En ese sentido, expresó que hace tiempo vienen avisando sobre problemas de infraestructura y "nadie hizo nada".

El temor planteado por parte de los miembros de la Federación es que el Municipio no les devuelva el espacio: "Desde que llegó Héctor Gay a la intendencia dijo que él quería ese espacio pero no nos pudo sacar, dijo que lo iba a arreglar y no lo hizo", detalló Girotti.

"Queremos pedir que se nos devuelva el lugar una vez que lo arreglen, también que nos digan cuánto tiempo de obra va a llevar porque desde la Secretaría de Obras Públicas no nos atienden", agregó.

Y finalizó: "Nosotros somos una mano derecha del intendente, pero él nos cortó el diálogo".