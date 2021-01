La situación de los tenedores de créditos UVA, tras las nuevas disposiciones

El fin del congelamiento de los créditos basados en la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) llegará el próximo domingo y el valor de las cuotas será actualizado.

Así lo adelantó la semana pasada el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, al mencionar que "el aumento para los que tomaron crédito por menos de 120.000 UVA (casi $ 8 millones) será del 6 % y para los de más de 120.000 UVA, un 9%.

Al respecto, el malestar y la incertidumbre sigue reinando en los tenedores de créditos UVA que en 2018 confiaron en el plan lanzado por el gobierno de Mauricio Macri para acceder a una vivienda propia.

"Oficialmente todavía no sabemos nada. Si bien vimos lo que dijo Ferraresi, no sabemos qué va a suceder. Se levantó el congelamiento de la cuota, pero el capital adeudado no estuvo congelado y por ende, lo que debía al banco siguió aumentando", le contó a La Nueva. Florencia Ruppel.

"Nosotros no optamos por diferir, preferimos pagar las cuotas de forma normal porque mi marido está trabajando. Pero en la última resolución del Banco Central, algo que se hace cada tres meses, nos informan que nos vamos a una nueva fórmula sobre cómo será el aumento desde febrero a junio de 2022", añadió.

El esquema propuesto exige que las cuotas puras a abonar desde febrero y hasta el 31 de julio de 2022 no podrán superar el importe que resulte de una fórmula que resta de la cuota a pagar en ese momento (es decir, la cuota que surge del contrato del préstamo a ese mes), los 17 meses de congelamientos acumulados desde el 15 de agosto de 2019 al 1 de febrero de 2021, prorrateados en 18 períodos.

"El crédito UVA es un crédito de impulso nacional, que hizo el nefasto de Mauricio Macri. Nefasto porque a nosotros nos arruinó la vida; por un momento fue alegría y después fue una complicación sumamente grande porque este crédito lo que hace es que se indexa el capital", sostuvo Fernando Errecalde en diálogo con este medio.

"¿Cuál es el problema? Que por más que me congeles la cuota o me permitas prorrogarla, la solución no existe porque el capital no se frenó. La indexación siguió corriendo. Lo más importante cuando hablás de créditos hipotecarios UVA es que se indexa el capital", continuó.

Florencia señaló que "falta compromiso de la gente, que no sale a contar sus casos" y Fernando afirmó que "hay una incertidumbre total y una falta de precisión increíble porque mensualmente no sabemos cuánto vamos a pagar".

Es decir —según cuentan—, el problema mayúsculo, la raíz del inconveniente, no es el congelamiento o no de las cuotas, sino el aumento sostenido del capital.

"Nosotros seguimos pagando para sacarnos esto de encima, pero mucha gente optó por diferir los pagos porque no puede hacerlo ahora. Cuando entramos en la pandemia, tuvimos por resolución que si no podíamos pagar la cuota no te iba a llegar la carta documento de remate de la hipoteca. No obstante, el capital adeudado siguió aumentando", relató Ruppel.

"Cuando yo saco un crédito común, lo que me van a dar es una tasa de interés anual porque lo que se indexa es la cuota. Es decir, si sacás por 10, al mes debo 9 y al siguiente, 8. Va bajando. Nosotros, con este crédito, nunca pasamos a deber menos de lo que sacamos. Yo saqué 2.250.000 pesos y hoy debo alrededor de 7.000.000 de pesos", dijo Errecalde.

Con lo expuesto anteriormente, desde febrero, para que las cuotas no tengan un fuerte incremento, las 103.609 mil familias endeudadas entrarán en un plan de convergencia que se extenderá durante 18 meses.

"Yo saqué el crédito a 15 años y llevo cuatro pagando. Estoy debiendo 2.300.000 pesos, de 700.000 que saqué. El triple y pagando todos los meses como nos aparece en el resumen de la tarjeta", admitió Ruppel.

"¿Este gobierno fue empático? Sí, fue empático, aplicó paliativos. Ahora, nos dijeron que nos iban a solucionar el problema y no se encontró la solución. Acá no estamos discutiendo el fondo. El fondo es que vos no podés hoy, en Argentina, indexar viviendas únicas. Porque no sos capaz de sostener la inflación ni el valor del dólar. Entonces, estás cargando una incapacidad política tuya sobre las familias", completó Errecalde.

Ferraresi indicó que a partir de junio la fórmula UVA dejará de existir, aunque todavía no se tienen precisiones de cómo se actualizará el futuro.

En ese sentido, resta ver la nueva fórmula que aplicará el gobierno, los detalles del nuevo sistema y qué acordará el gobierno con los bancos que asignaron los créditos. (La Nueva. e Infobae)