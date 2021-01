Gastón Sancho: “La historia nos obliga a ser protagonistas”

Por Fabián Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Tras la partida de Leandro Iribarren, Olimpo decidió apostar a un entrenador formateado en la casa. Gastón Sancho, ex futbolista y DT de formativas, será quien tenga la misión de guiar a un grupo de chicos que ya sabe lo que significa ser protagonista en el ámbito doméstico.

El ex defensor aurinegro tendrá su primera experiencia a cargo de un plantel de primera división y le contó sus sensaciones a La Nueva. y dejó claro que su equipo será protagonista.

“Llego para tratar de respetar la idiosincrasia histórica del club, que nos obliga a tener que ser protagonistas. Y en lo personal, la Liga del Sur será es un buen parámetro. En Bahía hay muy buenos técnicos, incluso interesantes proyectos en las formativas de distintos clubes. Hoy por hoy la información es mucha y el progreso es constante. Me puse muy contento por Schumacher (Horacio), quien está comenzando en Bella Vista, y por Ale Sepúlveda (Alejandro), quien también inicia ahora en Sporting”, destacó Gastón.

Sancho ya tiene experiencia como orientador en la entidad olimpiense y conoce el paño.

“Yo venía trabajando con las juveniles en AFA desde el 2015 y dejé en 2019 cuando no seguimos compitiendo. El año pasado retomé en menores locales, pero con todo de la pandemia no pudimos comenzar. La propuesta me llegó hace unos y la recibí muy bien. Me parece bárbaro que desde el club se empiece a mirar para adentro y trabajar con gente de la institución. A pesar de algunas cosas que se hicieron o se hacen, es un buen síntoma que apuesten por gente que conoce el club. Y en mi caso, a los chicos que están entrenando con el plantel del Federal A y los del selectivo los dirigí casi en su totalidad. Creo que puede ser una ventaja el hecho de que ya los conozco”, sostuvo.

—La base está…

—La verdad que sí. Hay 12 o 13 chicos que están trabajando con el plantel superior, sumado a un selectivo que venía haciendo lo propio desde el año pasado, con chicos de cuarta y quinta. La intención es fortalecer eso y, si se da posibilidad y necesitamos, probaremos otros jugadores. Entendemos que muchas veces es necesario interponer chicos del club con jugadores de experiencia, pero no está en nuestros proyectos porque el objetivo principal es que sumen minutos los jóvenes. El objetivo es que tengan el roce de la Liga para una posible convocatoria al Federal.

—El plantel no cuenta con jugadores de experiencia, pero sí con chicos que ya saben lo que es la Liga del Sur.

—Tal cual. Di Búo (Ivo), Fernández (Sebastián), Rossi (Gianfranco), Seisdedos (Agustín), Faur (Thiago), Mayo (Matías), Malmoria (Matías), entre otros, son jugadores con corta edad que tienen muchos minutos en la Liga y cierto recorrido. Ya saben lo que es enfrentar a jugadores de trayectoria y experiencia- Es una buena base del plantel y nosotros queremos darle el roce final para que se ganen el lugar en el Federal.

—¿Con qué sistema te gusta jugar?

—El sistema va a depender de los jugadores y sus características. No tengo apego por ningún esquema en particular. Si me gustan los equipos flexibles y que sepan entender los momentos del partido. Hay que tratar de jugar bien, siempre.

Sancho ya está pensando en el comienzo de los entrenamientos para encarar la temporada 2021, pero aún restan algunos detalles.

“Tenemos muchos chicos que son de la zona o ciudades del sur y está complicado el tema de los permisos para viajar. Postergamos el inicio para poder comenzar todos juntos. Vamos a darle unos días de descanso a los chicos que estuvieron entrenando con el plantel de Federal y poner un poco en ritmo a los del selectivo”, resaltó.

Gastón recordó sus inicios en Olimpo.

“La categoría ’74 de Olimpo andaba muy bien. Me acuerdo que llegaron grandes jugadores para sumarse a un plantel que ya era muy bueno. Fuimos cuatro años consecutivos campeones y estuvimos invictos tres años. Tuvimos la suerte de tener referentes de la época de técnicos como el Bicho Mosconi (padre), Raúl Rivero, Alfredo Maldonado… Sin dudas se trabajó muy bien y tengo los mejores recuerdos. Estuve desde los nueve años hasta ser profesional como jugador de Olimpo. Después tuve la suerte de volver como técnico en menores y ahora ésta linda oportunidad que me entusiasma mucho”, rememoró.

—Y te diste el gusto de dar una vuelta olímpica.

—Exacto. Debuté en el ’93, pudimos salir campeones en el `95 y luego se armó el viejo Federal A y tuvimos el ascenso con Villa Mitre para jugar el Nacional B. Si bien quedé libre en el `99, fue una linda etapa de mi carrera.

Tras su periplo en Olimpo, el defensor vistió otras dos camisetas liguistas.

“Cuando quedé libre me fui a Rosario Puerto Belgrano jugar con el ‘Ruso’ Schmidt (Raúl Daniel) como técnico. Después estuve tres años sin jugar y en el 2003 caí en Tiro Federal, también con el “Ruso”. Y mi carrera terminó en la zona, jugando para Ferroviario de Dorrego”, concluyó.