A Harding no le alcanzó con otra notable actuación de Ramiro Santiago

Ramiro Santiago cumplió anoche otra muy buena actuación, en el partido válido por la cuarta fecha de la Great American Conference de la NCAA II, la segunda división del básquetbol universitario de los Estados Unidos.

El bahiense arrimó 23 puntos en 37 minutos, siendo el máximo anotador de Harding University.

Sin embargo, su universidad sufrió la segunda derrota consecutiva (2-2), al ceder con Arkansas Monticello (3-1) por 77 a 66.

Check out @Harding_MBB highlights from their game against Arkansas-Monticello on Thursday #HUBisons pic.twitter.com/MuKfCrQNP5