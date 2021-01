El malestar de Guido Pella en Australia: "Se cayeron todas las caretas", expresó

Mucho revuelo causaron los dichos del bahiense Guido Pella desde Melbourne (Australia), donde continúa realizando la cuarentena exigida por los organizadores del Abierto de Australia, tras los casos de COVID-19 positivos en vuelos que transportaban tenistas y personal.

En una entrevista con Infobae (también realizó una nota con el periodista especializado Danny Miche), Pella apuntó contra la organización del certamen y expresó su indignación sobre las condiciones de encierro, como también con la actitud de algunos colegas.

“Se cayeron todas las caretas. Todo quedó muy clarito, al torneo le interesan sólo tres jugadores. Los que están haciendo la cuarentena especial en Adelaida -refiriéndose a los 3 mejores de los rankings masculino y femenino-. Lo blanqueó el director. La pregunta es: ¿para qué nos trajo acá? Hubiera hecho una exhibición con ellos solos y listo”, expresó Guido, ubicado en el puesto N°44 del ranking mundial.

"Djokovic (uno de los tres que realiza cuarentena en Adelaida) sale a un balcón más grande que mi habitación, respira aire fresco y nosotros tenemos las ventanas selladas. Es una gran diferencia los que están en Adelaida. Que Thiem y Nadal no digan nada, no me gustó", agregó.

Asimismo, Pella, quien aún así publica videos donde se divierte con su grupo de trabajo integrado por el ex tenista José Acasuso y Andrés Romanuk, también expresó su descontento en sus redes sociales, donde diariamente describe su encierro.

“Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero Djokovic, por lo menos, muestra intenciones. Después, no sé qué pasa. A mí no es que me dolió, porque nadie tiene que decir nada, pero que tanto Thiem como Nadal no hayan dicho nada de la cuarentena de Adelaida, a mí no me gustó. Pero bueno, claramente hay gente que piensa diferente y es así.”

Se sorteó la ATP Cup

El equipo argentino, liderado por Diego Schwartzman como capitán e integrado también por el bahiense Guido Pella, integrará el Grupo D junto a Rusia y Japón, en la segunda edición de la Copa ATP, a disputarse en Melbourne del 1 al 5 de febrero próximo.

El sorteo fue efectuado en Melbourne, sede del Abierto de Australia, que tendrá el aperitivo de esta especia de copa del mundo, del cual tomarán parte 12 países; encabezados por el actual campeón Serbia, con el número uno del mundo Novak Djokovic.

Argentina, que tiene confirmados a Schwartzman, Guido Pella, Máximo González y Horacio Zeballos, quedara encuadrada con Rusia, que tendrá como principales raquetas a Daniil Medvedev y Andrey Rublev, y Japón, liderada por Kei Nishikori.

El certamen se jugará sin público debido a la pandemia de coronavirus en el estadio Rod Laver Arena, en el complejo de Melbourne Park, y los cuatro países ganadores de cada grupo avanzarán a las semifinales.