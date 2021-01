Ángel Tuma: "Olimpo salió del hospital, y hoy está caminado"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Además de presentar fundamentos documentados respecto de la actual situación económica, institucional y deportiva, argumentando que hubo errores imperdonables en la gestión anterior, la comisión directiva de Olimpo, encabezada por Ángel Tuma (presidente) y Alfredo Dagna (vice), hizo alusión al estado financiero actual del club y a los proyectos que están en marcha.

“La semana pasada se nos terminó la ilusión futbolística, pero estoy convencido que armamos el mejor plantel que tenía la categoría. Hace un año y medio que asumí interinamente como presidente y puedo asegurar que venimos de la peor época que vivió el club Olimpo, que fue la pandemia predecesora de la actual, donde todo el esfuerzo que se inició con Jorge (Ledo) esta gente lo destruyó, tanto en lo futbolístico como lo institucional", afirmó Tuma.

"Parte de la comisión dispararon como ratas y la otra parte se tuvo que ir a pedido de los socios. En ese momento me invitó Alfredo para ayudarlo y acepté. Pero cuando termine esta etapa, y por un tema estatutario porque no me da la antigüedad en el club, no voy a seguir en la Comisión Directiva. Hoy no hay otra persona que pueda ser Presidente de Olimpo que no sea Alfredo Dagna", aseguró Tuma, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en el quincho de la institución ubicado debajo de las plateas, sobre avenida Colón.

Por su parte, Alfredo Dagna se refirió a los hechos concretos en materia de números y gestión, a la vez que afirmó que se realizará una asamblea con los socios para tomar una decisión respecto de los integrantes de "Identidad Aurinegra", quienes condujeron al club al un estado, según dijo, "calamitoso, al borde de la quiebra"

"La gente que le hizo mucho daño al club se tiene que dar cuenta que Olimpo no es un lugar para venir a destruir. Es el último esfurezo, los últimos tres años de mi mandato y aspiro que se pueda generar un grupo de jóvenes, como Sebastián (Marchese) y Antonella (Marchegiani), y varios más, que puedan llevar a Olimpo al lugar que se merece", dijo Alfredo Dagna.

"Grondona siempre me decía a mí que para que un club ande bien tiene que tener un buen arquero y una buena tesorera. Lo primero lo tenemos con creces y creo que también tenemos un buen arquero, aunque el otro día le hizo un pase al rival que casi me mata... (risas)", añadió.

Algunas de las frases más importantes que se dijeron:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-Ängel Tuma: “Vamos a tratar de mantener el plantel. Desde antes se sabía que Iván Furios y David Vega no van a continuar y hoy se está trabajando en la salida de Fabricio Lenci. Vamos a romper el chanchito para traer un nueve de la categoría”.

“Jamás estuvo en duda la continuidad de Alejandro Abaurre. Tuvimos una reunión el martes y ahí se ratificó”.

“El plantel en su momento se desarmó por situaciones nuestras y de cada jugador en particular. La única salida que nos quedó ahí es la del jugador López Macri.... Esa es la decisión que por ahí nos achacamos, porque el técnico prefirió traer a Silva y a los dos no los podíamos tener”.

-Alfredo Dagna: "Presentamos un recurso legal en lo civil para reclamar por la cancha de césped sintético, algo que tendía que haber hecho la gestión anterior. Nos reconocieron que la cancha se pagó y que nunca se envió el material. Hoy recibimos la primera parte del caucho y la cancha de césped sintético está en China y debería llegar en los próximos 90 días. Si no la envían proseguirá el juicio y cuando lo ganemos, por el valor de 30 millones, vamos a comprar una".

“Con la venta de Troyansky a Unión, 50% restante de lo que teníamos como derechos economicos, que fueron unos 26 millones de pesos, se pagaron casi 63 millones de pesos en juicios, se hicieron arreglos en el club y se pusieron los empleados al día. Hoy Olimpo tiene una posibilidad de estar de pie, y caminando nuevamente, como dijo Tuma”.

"El Club estaba en el fondo del mar. Deportivamente se dieron dos descensos en un año calendario, algo increíble. Económicamente hubo irregularidades con AFIP, empleados sin ART, 31 juicios iniciados contra el club y una deuda superior a 111 millones de pesos. Estamos arreglando todos los juicios, varios de ellos ya fueron saldados, y volvimos a tener empleados con ART”.

El video de toda la conferencia editado por Prensa Olimpo: