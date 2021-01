El Dipy hizo su descargo: "Si esto le pasaba a Pepito Juarez no se estaría hablando"

Mucho se sigue hablando por estas horas de lo ocurrido el fin de semana pasado en el circuito de Paraná (Entre Ríos), tras el escalofriante e impactante accidente producido en los primeros metros de la final del Top Race Junior, donde compite el bahiense Mauro Gorjón.

Por sobre todo, continúan lloviendo críticas sobre David Martínez, más conocido como "El Dipy", el responsable, involuntariamente, de la maniobra que derivó en el múltiple accidente, del que afortunadamente no hubo consecuencias graves.

Así fue el terrible accidente en el #TopRaceJunior, en Paraná

Varios autos fueron protagonistas de un impactante choque que se dio luego de un toque entre Axel Tomada y El Dipy. Afortunadamente ningún piloto sufrió lesiones. pic.twitter.com/8ydCRL83af — TyC Sports (@TyCSports) January 17, 2021

El popular cantante, quien fue excluido por las consecuencias causadas y no por maniobra antideportiva ("el toque es muy leve, pero es él quien provoca todo lo que viene después", expresó el comisario deportivo), recogió el guante y salió a dar su versión de los hechos, acompañado de la cámara a bordo desde su habitáculo.

"Si esto le pasaba a Pepito Juárez, no se estaría hablando. Estoy muy triste con lo que pasó. Lo que uno menos quiere es que pasen estas cosas. En la cámara a bordo se ve que yo vengo por mi línea, y que en ningún momento me tiro para afuera. El que viene por arriba rompe la cuarta, porque eso me lo dijo después, y es como que se quiere venir para adentro para no perder la posición", relató.

"Por eso cuando él se viene para abajo, yo levanto dos veces para que entre, pero el de atrás me venía empujando en un curvón en el que se va a fondo. Si yo tocaba el freno nos íbamos a ir todos afuera, porque la velocidad en ese peralte es altísima. Mi auto no tiene ni siquiera un raspón. Esa es la única explicación que puedo dar. Fue un accidente y un toque de carrera". agregó.

“Hablé con muchos pilotos que me dijeron que no tengo nada que ver. Después hay Ayrton Senna de teclado que creen que correr es una boludez porque no tienen ni idea. No cualquiera se sube a un auto de carreras. Hablé con un comisario deportivo y me dijo que no me va a dar ni siquiera una fecha porque no vieron intención en la maniobra”, agregó.