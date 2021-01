Juliana Piña, una de las integrantes de Padres Organizados Bahía Blanca, quien desde hace varios meses lucha por lograr que los chicos regresen a las aulas, expresó en diálogo con La Nueva. que "queremos hacer valer los derechos de nuestros hijos de tener una educación presencial, ya que está probado que no se puede de ninguna manera continuar con la educación virtual, porque hay muchos chicos vulnerables que sufren de la ausencia del aprendizaje".

"Está probado en todo el mundo que, bajo protocolo y con cuidado, los chicos tienen un contagio mucho menor que los adultos. La idea es que trabajen con burbujas y con grupos más acotados", sostuvo.

Piña aseguró que "el grupo busca mostrar con evidencias que es muy necesario el regresar a las aulas, aún con el riesgo que existe, pero que es el que hay en todo trabajo. Por eso, será importante poner las escuelas en condiciones, trabajar en sectores ventilados, con barbijos y alcohol en gel en todas partes".

"Hay que seguir manteniendo esta lucha para comenzar las clases el primero de marzo. Por lo que vienen diciendo los funcionarios, hay muchas posibilidades de volver. No obstante, todo está condicionado a lo que vaya sucediendo día a día. Los contagios no aumentan porque los chicos regresen a las escuelas y también sabemos que será imposible que de acá a marzo esté toda la población docente vacunada", opinó.

La integrante de Padres Organizados Bahía Blanca contó que "hay un grupo de WhatsApp de 20/25 padres, con representantes de diferentes escuelas, ya que no podemos hacer un grupo muy grande. En la red contamos con más de 300 seguidores y se van sumando más padres de escuelas públicas que venían siendo más precavidos con este tema. Hoy, el tema están en la agenda de todos y hemos tenido mayor repercusión. Esta es iuna lucha como padre, sin ninguna afinidad política. No obstante, sabemos que en caso de no tener respuestas positivas pensado en manifestarnos de otra manera".

"Padres Organizados comenzó en Vicente López y La Plata y nosotros iniciamos a autoconvocarnos en noviembre pasado, con una movilización donde nos comunicamos con padres de distintas instituciones, incluso participaron directivos y algunos docentes, y ya habíamos hecho una nota que se la enviamos al intendente de la ciudad, (Héctor Gay), al Concejo Deliberante y a la Dirección General de Escuelas", recordó.

"A partir de allí, nos fueron escibiendo otros padres y también dialogamos con el Defensor del Pueblo de la Nación, porque en las reinvinculaciones que se habían mandado para noviembre y diciembre pasado no se incluía algunas modalidades, como la Especial, por lo que fue para pedir la libertad de derechos. Ya en diciembre presentamos otra nota a Morena Rosello, quien estaba al frente de la Secretaría General de Comunicación y Cultura, con más de 500 firmas, para a través de ella llegar a la Secretaria de la Provincia de Buenos Aires, aunque no tuvimos respuestas de ningún funcionario", comentó.

Además, dijo que "el 6 de diciembre pasado lanzamos una nueva petición por Change, que fue la que más firmas juntó con 4 mil personas, dirigida al gobernador Axel Kicillof y a la secretaria de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y tampoco tuvimos respuestas de manera directa. En diciembre nos contactamos con varias organizaciones federales, nos unimos y hoy tenemos representación de la mayoría de las provincias del país, entre ellas la de nuestra provincia, porque cómo se viene diciendo, las decisiones van a estar en mano de cada gobernador".

"Venimos trabajando en conjunto, incluso con comunicadores para saber cómo manejarnos a través de las redes y los medios de prensa. Buscamos sumar más apoyo para el regreso de las aulas, sobre la base de estudios científicos de la Unesco, Unicef y la Sociedad de Pediatría Argentina, que han demostrado que la escuela es un espacio donde no se puede generar un foco de contagio masivo, como por ejemplo las Colonia de Verano o diversas otras actividades", cerró Piña.