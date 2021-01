Kevin Benavides y Manuel Andújar, campeones de motos y cuatriciclos, respectivamente

Los pilotos argentinos Kevin Benavides y Manuel Andújar se consagraron hoy campeones en las competencias de motos y cuatriciclos, respectivamente, del Rally Dakar de Arabia Saudita.

El salteño Benavides (Honda) se convirtió en el primer argentino en ganar en motos en la historia del Dakar tras salir segundo en la decimosegunda y última etapa, que se llevó a cabo entre las localidades Yanbu y Yedá, en Arabia Saudita, y que fue obtenida por el estadounidense Ricky Brabec, de la misma escudería.

Benavides quedó a un segundo, a 2m17s. de Brabec en la etapa, y lideró la clasificación general con 4 minutos y 56 segundos de diferencia sobre Brabec, que terminó segundo. El británico Sam Sunderland, del equipo KTM, completó el podio (a 15m57s).

🏍 @kmbenavides cruising on his way to Dakar 2021 victory!#Dakar2021 pic.twitter.com/tIxA8IGYyM