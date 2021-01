Cines: "Pretendemos abrir en dos o tres semanas, pero dependemos de cosas que nos exceden"

Gabriela Zamora, gerenta comercial de Cinemacenter, dijo esta tarde por LU2 que el objetivo de ellos es volver a abrir sus cines, por ejemplo los que tienen en el Bahía Blanca Plaza Shopping, “en dos o tres semanas”, pero que dependen “de decisiones que nos exceden”.

Como informó esta mañana La Nueva., se acordó un protocolo para la reapertura de las salas de cine en el país. Ahora, cada provincia deberá solicitar la excepción de esa actividad a la Jefatura de Gabinete de la Nación, que evaluará de acuerdo al nivel de contagios en cada distrito.

Zamora destacó en el programa Hechos de radio que desde “el Municipio de Bahía Blanca siempre tuvieron un apoyo total” y que se sintieron “acompañados por el gobierno local”, pero que volver a abrir “depende de la Provincia”.

La mujer sostuvo que “se están dando picos de contagios con colegios, teatros y cines cerrados”, por lo que entiende que “los problemas no están en los lugares, sino en los comportamientos”.

“Entendemos que si hay protocolos se va a estar haciendo una contribución a la salud. […] El acceso a la cultura y al entretenimiento forma parte de la salud mental de cualquiera de nosotros y en algún momento la máquina tiene que encenderse, haciendo esfuerzos desde lo privado y lo público”, agregó.

Además dijo que van a tratar de mantener los valores de las entradas como estaban antes de que empezara la pandemia. “Mientras podamos sostener los valores de las entradas, lo vamos a hacer. Vamos a tratar de acompañar la situación económica”, expresó.

Zamora comentó que la idea del protocolo —que implica, entre otras cosas, distanciamiento en butacas, usar tapabocas y un aforo máximo del 50 %—, es que sea “aplicable a cualquier sala, porque algunos borradores podían dejar afuera a cines chicos o históricos. Busca proteger la actividad en toda la Argentina, sean empresas grandes, medianas o chicas”.

“Es importante que la apertura se dé en gran parte del país, porque hubo aperturas aisladas y hoy tenemos noticias de cierres definitivos, como uno de Santiago del Estero. No queremos que vuelva a suceder”, dijo.

Además, contó que “hay películas pendientes de estrenarse, que ya se han estrenado en otros países” y producciones que tuvieron que frenarse por estos problemas.

Según Zamora, el 28 de diciembre se reunieron con el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y funcionarios bonaerenses de Cultura y demostraron tener un “apoyo absoluto” a la iniciativa de reabrir las salas.

“El streaming cambia las reglas, pero el cine no es cine solo por el contenido, sino por la experiencia. Se han estado mirando películas en celulares, es incómodo. Las computadoras se han transformado en herramientas de laburo y que el mismo elemento de trabajo sea el de entretenerse no suele estar asociado. La pantalla grande es la única que une: en una comedia capaz que a alguno no le causa gracia un chiste, pero escucha la risa del de al lado”, cerró.