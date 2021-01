¿Lewis Hamilton se aleja de la Fórmula 1?

Lewis Hamilton se puede decir que ya no es piloto de Fórmula 1. Al menos, el británico no tiene contrato con ninguna escudería desde el 31 de diciembre, cuando expiró el que había firmado unos años atrás con Mercedes. Lo que iba a ser una negociación teóricamente rápida a principios de 2020 se fue enquistando, y con la llegada de la pandemia las cifras que se manejaban antes ya no son posibles.

Lewis Hamilton arranca 2021 sin contrato con Mercedes por sus desorbitadas exigencias económicas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ese es el mayor problema. Hamilton cobraba, hasta el momento, unos 47 millones de dólares, pero su caché subió conforme sus victorias y títulos aumentaban.

Ese caché contrasta con el contexto socioeconómico al que se enfrenta Mercedes tras la crisis que provocó el coronavirus.

Mercedes rechazó, al menos, dos propuestas de Hamilton. La primera fue un contrato de tres años (2021-2023), a 70 millones por año. La segunda, de cuatro años (2021-2024) a 50 millones por año. Ambas resultaron rechazadas.

A todo esto, Hamilton muestra cada vez más interés en lo que tiene fuera de la Fórmula 1. Su activismo contra el racismo (que ya metió en la propia competición), el medio ambiente o la promoción del veganismo, amén de su carrera musical como XNDA, ocupan cada vez más sus pensamientos.