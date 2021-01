COVID-19 en Monte Hermoso: "No estábamos acostumbrados a estos números, pero era previsible"

El secretario de Salud de Monte Hermoso, Jorge Busca, dio un panorama sobre la situación que atraviesa el balneario en relación a los casos sospechosos y positivos de COVID-19.

“En la última semana hemos tenido un aumento de consultas fundamentalmente de pacientes con sintomatología; si son sintomáticos se los hisopa y tenemos el resultado porque estamos haciendo hisopados rápidos. Estamos viendo un promedio de 11 pacientes por día positivos: si se atienden entre 20 y 30 pacientes, tenemos entre 8 y 11 positivos. Algunos son residentes de Monte Hermoso y otros de la región. También es cierto que en algunos se puede detectar cómo fue el contagio y otras veces no", señaló Busca en LU2, durante el programa "Hechos de Radio".

"De todas maneras, todavía no es número preocupante. Sí lo es porque no estábamos acostumbrados a estos números, pero era previsible", agregó el funcionario.

Luego de que algunos rumores señalaran que muchos de los casos positivos eran bahienses, el secretario explicó el método que se lleva adelante para la confección de los datos epidemiológicos.

"Si el paciente se queda acá [en Monte Hermoso] sí se considera de acá, pero si se va se carga en la zona de origen y se va haciendo el seguimiento en la zona de origen. En realidad es todo relativo; no sé si el número habla totalmente de la realidad porque hay gente que no consulta, pasa con síntomas muy leves o son asintomáticos. Y si no concurren [a consultar], no se los puede registrar", explicó el doctor.

Jorge Busca, Secretario de Salud de Monte Hermoso.



Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Además, agregó que "si el paciente está en buen estado general, se le sugiere que vuelva a su lugar de origen. Si está complicado, se interna acá en el hospital y después vemos si lo derivamos o no".

Vale recordar que Monte, que superó los 150 contagios desde el comienzo de la pandemia, contaba hasta ayer con 50 casos activos.

"Uno no está tranquilo porque gente que tiene mucha más experiencia que nosotros en estos casos dice que un día parece que está todo bien manejado porque tiene todas las camas y al otro día se llenaron todas. Es muy difícil poder decir que uno está tranquilo, tranquilos no estamos. Pero sí nos preparamos para esto, porque sabíamos que iba a pasar. Si esto se va a desbordar, no te lo puedo decir. Hoy estamos bárbaros de camas, hoy…", se esperanzó Busca.

Por otra parte, Jorge se refirió al hospital modular que se está montando en el balneario y que estaría en funcionamiento en los próximos días.

"Habilitamos una zona que teníamos atrás del hospital y estamos con todo el personal que va a funcionar en el hospital modular, exclusivo para la atención primaria de COVID", dijo el funcionario, quien también hizo alusión al pedido del "Certificado Verano" para ingresar a vacacionar.

"El problema del certificado es la cola [de automóviles)]que se puede llegar armar en el ingreso, sobre todo el fin de semana que viene toda la gente; ese es un tema que siempre evaluamos [...] Lo que sabemos que es mejor es que la gente se tiene que cuidar", pidió Busca.

En ese sentido, señaló que “hemos visto todo tipo de turismo y de gente. Hay gente que se cuida mucho y uno lo ve, y hay otros que indudablemente no se cuidan. También es cierto que la cantidad de turismo que uno ve en Monte Hermoso es mucho menor a la de otros años, eso va ayudar un poco. No a la parte económica, pero sí a la parte de salud", cerró.