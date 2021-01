Restricciones a la circulación: qué cambios habrá a partir de esta noche en Bahía

El Municipio anunció los cambios que comenzarán a implementarse a partir de esta noche en Bahía Blanca y hasta el 31 de enero, según lo dispuesto en la Resolución 1 de 2021 de la Jefatura de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Desde la 1 hasta las 6 quedarán prohibidas todas las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares y comerciales. Hasta hoy los bares y comercios gastronómicos podían permanecer abiertos hasta las 3 de lunes a jueves y hasta las 5 los fines de semana.

En tanto las reuniones sociales, recreativas y familiares deberán desarrollarse con hasta un máximo de 10 personas en lugar de las 20 que se permitían hasta anoche.

El servicio público de transporte de pasajeros urbano seguirá funcionando como hasta ahora, en los mismos horarios y condiciones, tanto para personal esencial como para el resto de los usuarios.

Por último se informó que se reforzarán los controles sanitarios de distancia social y uso de barbijo, así como la limpieza de las unidades y la seguridad de choferes y pasajeros. También se realizarán controles para detectar el incumplimiento de las disposiciones y evitar la realización de actividades no permitidas y las conglomeraciones.

El comunicado emitido por la comuna difiere de las resoluciones que se habían dado a conocer horas atrás, ya que no se contemplan multas por el no uso del barbijo. En cuanto al transporte público, desde el gobierno bonaerense se había establecido que sólo sería para trabajadores esenciales, medida que en nuestra ciudad no será implementada.