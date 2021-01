Miguel Aolita: "Los empleados están con preocupación porque esto no terminó"

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, realizó un balance del 2020 y ofreció su mirada hacia el futuro haciendo hincapié en que la pandemia no finalizó y que los trabajadores continúan con incertidumbre.

"Los empleados están con preocupación porque esto no terminó. La nueva normalidad preocupa, porque si llega a haber un rebrote va a volver a pasar lo de año asado, y eso es lo que no queremos. Hay que cuidar el día a día para que no haya un rebrote. Si vuelve a pasar, va todo para atrás y se vuelven a cerrar comercios", advirtió.

En diálogo con Hechos de Radio, por LU2, Aolita afirmó que el 2020 "fue un año para el olvido, porque fue un año con mucha incertidumbre".

"Había mucha expectativa y a fines de marzo, con el comienzo del aislamiento, la Argentina dio unos pasos para atrás", amplió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tuvimos que tomar decisiones mes a mes —continuó—, semana a semana, día a día y hasta llegamos a tomar decisiones minuto a minuto. Es un año para dejar atrás y con este año nuevo, renovando las esperanzas, todos juntos podremos salir adelante desde todo punto de vista, incluido en el estado de ánimo de la gente. Hubo mucho malestar, bronca, discusiones... pero también nos hizo pensar y eso implica que entre todos juntos debemos salir adelante".

Aolita también sostuvo que "en algún momento tiene que volver esto a la normalidad, cuando la vacuna dé sus resultados y haya un gran porcentaje de vacunados" y que paralelamente "tiene que haber una recomposición salarial, porque los trabajadores son los únicos que hacen girar la economía".

Además, hizo referencia a los cambios sufridos por el horario adoptado por el comercio durante el año pasado

"Nosotros queríamos mantener el horario corrido, era una satisfacción. La actividad económica era la que iba a llevar a una apertura más amplia. En una ciudad como Bahía Blanca, la gente compra más a la tarde y mantuvimos el horario de cierre a las 20.30, que es razonable", señaló.

Asimismo, indicó que "este último tiempo hemos tenido infinidad de consultas y de gente que llevó currículums, pero no hubo rotación en el ingreso del personal. Es más, nos reuníamos para mantener el personal, la situación estuvo muy complicada. Ojalá esto cambie".