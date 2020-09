Situación sanitaria en Bahía: "El silencio del intendente Gay nos preocupa y mucho"

"El silencio rotundo de Gay, que es quien debe conducir en este contexto, nos preocupa y mucho", dijo la médica y concejala del Frente de Todos, Gisela Gighliani ante el crecimiento de casos de COVID-19 en la ciudad.

Los concejales y concejalas del Frente de Todos convocaron mañana al secretario municipal de Salud, Pablo Acrogliano, y al subsecretario de Atención Integral de la Salud, Ezequiel Jouglard, al Concejo Deliberante "para responder inquietudes respecto a la situación sanitaria que afronta nuestro distrito en el marco de la pandemia por COVID-19 y las políticas que el municipio está ejecutando en materia de Salud".

Gighiliani explicó que desde el inicio de la pandemia "estuvimos a disposición del intendente y su gabinete, pero desde hace algunas semanas, y en concordancia con el aumento de casos en la ciudad, notamos por un lado una serie de contradicciones entre los dichos propios de funcionarios (Acrogliano y Jouglard), así como también un llamativo silencio por parte del intendente. Y por esta razón nos parece oportuno preguntar".

Hasta el momento los funcionarios municipales no confirmaron si asistirán.

Por medio del Expediente 446/2020 solicitamos convocar al Secretario de Salud, Dr. Pablo Acrogliano, y al Dr. Ezequiel Jouglard, Subsecretario de Atención Integral de la Salud de Bahía Blanca, al @HCD_BahiaBlanca pic.twitter.com/TowgEoiyZ2 — Concejales TODOS Bahía Blanca (@BloqueTodosBB) September 8, 2020

La médica mencionó que creen que se está "dejando en soledad a quienes manifiestan su preocupación por la situación sanitaria en Bahía, como la Sociedad de Medicina Interna o los propios directores de los hospitales locales".

En este sentido, se refirió al cierre de internaciones por 7 días en el Hospital Municipal y contó que les pareció "un hecho para no dejar pasar, no solo por lo que implica sanitariamente, sino porque una medida de esa magnitud no fue comunicada en conjunto con el Ejecutivo. Tenemos la sensación de que no se hicieron cargo de la situación y dejaron solo en el anuncio al director".

"Hubo llamados de atención de intensivistas, de la Sociedad de Medicina, del servicio Siempre, desde la Universidad Nacional del Sur, y desde el Ejecutivo la respuesta es el silencio del intendente Héctor Gay y las contradicciones de sus funcionarios. El silencio rotundo de Gay, que es quien debe conducir en este contexto, nos preocupa y mucho".

Desde el Frente de Todos argumentan que con la citación de los dos funcionarios buscan un poco de claridad con los números de las camas, testeos en los barrios, la situación que atraviesa el personal de Salud.

"Necesitamos un estado municipal presente, que nos diga qué está pasando, por dónde vamos a encarar las políticas públicas; en cambio lo que recibimos es incertidumbre y contradicciones entre lo que se dice y se hace", remarcó la concejala .

Y agregó: "Sabemos que esto en parte ocurre por la matriz ideológica de quiénes son oficialismo en la ciudad. Una matriz que apuesta a la omisión de políticas públicas".

Por último, Gighliani manifestó que "la situación en Bahía Blanca es preocupante, no solo por la disponibilidad de camas, sino por el momento que atraviesa el personal de la Salud, que está agotado por estar en primera línea y además porque se está registrando un índice elevado de contagios".

"Sabemos que a mayor circulación de gente, mayor circulación del virus, y si no hay control sobre aquellas actividades que se van habilitando y sobre lo que ocurre en la calle, la situación se va a tornar cada vez mas delicada. Hay que implementar un mayor control o un mensaje más claro respecto de la cuestión recreativa, de las reuniones entre amigos. Necesitamos un mensaje fuerte y no declaraciones confusas", concluyó la concejala.