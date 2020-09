Concacaf postergó el inicio de las Eliminatorias. ¿Qué hará Conmebol?

A raíz de la situación sanitaria que se vive en Centroamérica y Norteamérica, la FIFA y CONCACAF decidieron hoy suspender las fechas de Eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022 de octubre y noviembre de este año y que la clasificación a la próxima Copa del Mundo arranque recién en marzo del año que viene.

El presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani, se reunió virtualmente con sus federaciones miembro, integrantes de la FIFA y otros "grupos de interés" y decidieron la suspensión, según explicaron en el comunicado oficial en su sitio web.

"Tras estas conversaciones, Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021", detalló el documento.

De esta manera, la Concacaf trabajará para diagramar "un nuevo calendario desde marzo del año próximo" y este se dará a conocer en "un corto tiempo".

"Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión. Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales", argumentó la Concacaf.

De esta forma se verá postergado el debut del entrenador argentino Juan Vita en el seleccionado de Nicaragua, que visitará en marzo a Santa Lucía, por el grupo E de la primera ronda. En la siguiente fase esperarán Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica.

