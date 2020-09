Susbielles: "La ciudad no creció al mismo ritmo que el puerto”

Pocos días después que Federico Susbielles asumiera como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, en nuestro país se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Pero ello no fue excusa ni logró frenar el crecimiento exponencial del puerto ni que su flamante líder lograra, en poco tiempo, darle su impronta.

--En febrero, cuando asumiste y empezó a declararse la pandemia, ¿esperabas que el puerto respondiera de este modo?

--Fueron momentos difíciles, porque ya veníamos hablando con el gobernador y los ministros sobre el rol que debía cumplir el puerto en el nuevo proceso. Y menos de 30 días después estaba desatada la pandemia. Pero creo que nos permitió mejorar muchísimo en medio de la incertidumbre.

“El primer objetivo fue que el virus no ingrese por el puerto, teniendo en cuenta que aquí llegaban buques de todas partes del mundo. Y se cumplió. Pero para ello hubo que generar muchísimos mecanismos de seguridad, que todos los actores cumplieron”.

“En ese sentido, fuimos el primer puerto a nivel nacional en restringir el descenso de tripulantes extranjeros y en confeccionar un protocolo transporte terrestre muy seguro. En ese interín confeccionamos un centro de aislamiento propio para los trabajadores portuarios y sus familias para el caso de que lo necesiten. También sumamos tecnología, tanto para el control de la temperatura de todo aquel que ingresa al predio y la sanitización de todos los camiones que ingresan, con un cuerpo médico propio para disminuir los riesgos lo máximo posible”.

--En lo que va del año, se marcaron algunos récords de exportación. ¿Qué pensás que falta para acompañar el ritmo de producción?

--El puerto del futuro tiene que seguir trabajando en materia de comunicación y sustentabilidad. Tiene que ser un puerto con lugar para todos y en ese sentido no me refiero solamente al eslabón productivo, sino también abarcando lo social. Para ello tenemos proyectos muy interesantes para acercar a la gente al puerto y que lo vean como un lugar propio.

--¿Qué análisis hacés de estos 27 años del CGPBB?

--El Consorcio es el mejor ejemplo de que se puede trabajar muy bien con la vinculación público-privada. Estos 27 años lo han demostrado. Si miramos una foto del puerto hace 27 años, seguramente será muy distinta a la actual.

“Lo que falta, y es uno de los grandes objetivos que nos fijamos para este proceso, es que esa foto sea similar en la ciudad. Desde mi punto de vista, la ciudad no creció al mismo ritmo que el puerto”.

“Tenemos que ser, tanto ciudad como puerto, en la mesa estratégica de la provincia productiva que todos anhelan y ser parte del proyecto que el gobernador y el Ministro de Producción están planteando. Tenemos que estar en la mesa de las grandes decisiones de la provincia, pero para ello tenemos que estar preparados y alineados detrás de un mismo objetivo, que lleven a un crecimiento logístico y a un desarrollo sostenible”.

--En ese tren, ¿cómo prevés la etapa post pandemia?

--Ya estamos trabajando en eso. Y en ese sentido, tanto el gobernador como el presidente, saben que el puerto será un engranaje muy importante en la cadena de la recuperación de la economía. Por eso estamos muy confiados en que se avecinan buenos tiempos. El Plan Energético que se ha puesto en marcha, indudablemente pondrá al puerto como cabeza de playa para albergar una gran cantidad de proyectos. Por ello, hay que avanzar y generar los acuerdos necesarios para que esa situación no nos sorprenda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Si bien todavía quedan ajustes por realizar, el puerto es una alternativa muy confiable para la recuperación económica del país. Veo un horizonte promisorio y estamos en condiciones de seguir creciendo. Es importante en estos objetivos, la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof y su equipo a la hora de tener en cuenta a Bahía como un nodo trascendental y determinante desde el punto de vista logístico. Las condiciones naturales del puerto y las capacidades que hemos desarrollado nos llevan a las máximas aspiraciones, apuntando a ser el puerto más importante del país.

--La diversidad de cargas jugará un papel predominante.

--Es una de las grandes ventajas, que nos da un rasgo distintivo. Estamos convencidos que el puerto tiene que tener una matriz diversificada. A eso le vamos a intentar agregar que productos de provincias vecinas salgan por aquí. Hay un radio que aún no se exploró, que son productos de Mendoza, San Juan, San Luis. Tenemos que mostrarnos como una opción valedera, ya sea por calidad como también por costos.

--¿Qué significa la “licencia social”, frase que utilizás muy seguido?

--Yo no concibo un puerto sin gente, pero a su vez es indudable que el puerto tiene que ser sustentable y seguro. Por lo tanto, estamos buscando el equilibrio, para generar espacios que se puedan visitar y también para que el progreso del puerto se traduzca en crecimiento para los vecinos.

“Es necesario vincular esos proyectos que están por venir, que generarán mayor impacto económico en la ciudad y también cantidad de fuentes de empleo, con garantías medioambientales para que el concepto “ciudad-puerto” no sea solo un slogan, sino en una realidad palpable. El modelo de puerto a puertas cerradas, sólo enfocado en la producción, está agotado".

--¿Los foros de Puerto Abierto son una muestra de ello?

--De esa forma hemos empezado a escuchar a los distintos sectores de la comunidad, para conocer su opinión, sus necesidades y su visión. Hay que escuchar a todos para llegar a un consenso claro.

“Lo que el Puerto quiere tener es un proceso virtuoso de escucha y diálogo con la comunidad. El desarrollo económico del puerto debe tener relación directa con los y las vecinas de Bahía Blanca y la región. Por eso, nuestra primera tarea conocer qué expectativa y qué rol esperan del puerto estas organizaciones representativas para luego construir el plan rector que el Puerto y la comunidad necesitan. Sin dudas, la expansión solo será viable si generamos la licencia social necesaria. Debemos caminar en equipo para poder crecer”.

--¿Cuánto te pesa el rol de presidente?

--No es sencilla la responsabilidad. Creo estar a la altura de las circunstancias, porque me he preparado para que así sea. Tengo la experiencia necesaria para entender que mi gestión no termina puertas adentro del puerto, sino que tiene que trascender hacia afuera.

“Soy una persona que busca permanentemente los consensos y el equilibrio. Creo que esos dos factores son claves para avanzar y entiendo que el crecimiento debe ser en forma colectiva”.

--¿Qué esperás lograr una vez que finalice tu gestión?

--Me gustaría dejar un método o un mecanismo de gestión que perdure en el tiempo, que se pueda enlazar indistintamente con quien lidere el Consorcio. Cada uno que llega a este puesto obviamente que le va a imprimir su impronta, pero tiene que haber una interconexión entre un período y otro con proyectos sólidos. Hay muchas vinculaciones con las que se puede trabajar para que todo mejore. Tenemos universidad que forman profesionales de primerísimo nivel e instituciones que pueden aportar muchísimo a este sector. Hay que aprovechar todos esos factores dentro de proyectos locales, provinciales y nacionales.

“También me gustaría que la gente sienta el puerto como propio. Que se recupere ese espacio en el que la familia pueda venir a visitarnos como forma de esparcimiento. Y a su vez, que se note que si al puerto le va bien, también le irá bien a la ciudad y a la región con hechos concretos”.

“Bahía es una ciudad de espaldas al mar. Incluso, muchos no conocen la línea costera y hasta me atrevo a decir que no saben que tenemos el mar tan cerca. Obviamente que no tenemos las playas de Monte Hermoso o Pehuen Co, pero sí podemos ofrecer algunas áreas para disfrutar y ofrecer una calidad de vida distinta”.