El seleccionado femenino de vóleibol hará concentraciones en Córdoba y Buenos Aires

El seleccionado femenino de vóleibol se pondrá en marcha a partir del 7 de septiembre, con dos concentraciones, con un grupo de jugadoras en Córdoba y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que marcará el regreso a la actividad colectiva en el marco de la pandemia de coronavirus.



En el predio del Cenard se entrenará el grupo a cargo de Hernán Ferraro, técnico de Las Panteras, y las convocadas son Tatiana Rizzo, Martina Castro, Mariángeles Cossar, Daniela Bulaich, Julieta Holzmaisters, Julieta Herrera, Valentina Couso, Guadalupe Aguirre, Josefina Ossvald, Agustina Campanella y Lola Luis.



El cuerpo técnico se completa con Marcelo Silva, Pablo Añón, Elian Quintans, Santiago Belmonte y Mariano Alzogaray. Esta concentración, con los protocolos sanitarios correspondientes, hará un solo turno por día del 7 al 11 de este mes, y del 14 al 18.



El grupo de Córdoba trabajará en doble turno en la sede de la Federación Cordobesa, a cargo del entrenador de Las Panteritas Sub 20, Martín Ambrosini, hasta el 20 de septiembre.



Las jugadoras citadas son las siguientes: Julieta Lazcano (capitana de Las Panteras), Valentina González, Bianca Cugno, Catalina Rochaix, Camila Giraudo, Lucía Olivieri, Julia Grando Macarena Siri, Valentina Vaulet, Constanza Carignano, Ángeles Ligorria, Liza Garrido y Marlen Siri.



Los cuerpos técnicos, jugadoras y mánagers recibieron capacitación en prevención y consejos sanitarios de parte de Javier Farina, especialista en infectología del equipo del Ministerio de Salud y entrenador de vóley.



Este retorno se suma al beach volley, que fue el primero habilitado para entrenar, en junio. La próxima semana también iniciará el trabajo la Selección masculina con los jugadores que se encuentran en el país, ya que la mayoría (así como pasa en la rama femenina) está en el exterior preparando la temporada de clubes. Inclusive Marcelo Méndez, DT de la masculina, se encuentra en Brasil, donde dirige al club Sada Cruzeiro.



Los seleccionados argentinos femenino y masculino de vóleibol están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se reprogramaron para 2021, desde el 23 de julio al 8 de agosto. (Feva)

También los seleccionados masculinos de Base

Los seleccionados masculinos de base de vóleibol retomarán los entrenamientos en las instalaciones del Cenard, en dos grupos -uno Sub 19 y el otro Sub 21- a partir de la próxima semana.



El entrenador Fabián Muraco, ayudante de Marcelo Méndez en la Selección mayor, estará a cargo de las prácticas, que incluirán sólo a jugadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que cuenten con movilidad propia para llegar al predio en el barrio porteño de Núñez.



En el grupo Sub 21 trabajarán Sergio David Acosta, Tobías Scarpa, Gonzalo Julián Diaspro, Ramses Cascu, Lorenzo Ignacio Nieto, Manuel Iván Natch, Gianluca Bravetti, Thiago Brusasca, Lucas Martín Malaber y Agustín Nicolás Gallardo.



Entre los Sub 19 fueron convocados Manuel Vincenzetti, Nicolás Oldani, Ezequiel Vázquez, Ramiro Pablo Gantman, Bruno Alejandro Forte, Giuliano Turcitu y Federico Agustín Fratti.



El staff técnico que trabajará acompañando a Muraco está integrado por Oscar Cantero, Federico Baroni, Pablo Rico, Federico Fernández Mentaberry, Damián Poglajen y Diego David.



El retorno de los juveniles se sumará al de Las Panteras (a partir del lunes en Córdoba y Buenos Aires). La gran mayoría de los jugadores de los seleccionados se encuentra en el exterior preparando la temporada de clubes. Inclusive el técnico Marcelo Méndez se encuentra en Brasil, donde dirige al club Sada Cruzeiro.



Los seleccionados argentinos femenino y masculino de vóleibol están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se reprogramaron para 2021, desde el 23 de julio al 8 de agosto.