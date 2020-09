Robaron por tercera vez en su casa y se llevaron una costosa moto

Un vecino del barrio Colón denunció ante la policía y pide ayuda a través de las redes sociales para recuperar una costosa moto que días atrás sustrajeron delincuentes de su vivienda.

"Hace unos días tenía estacionada la moto dentro del garaje, con la llave puesta y el casco colocado. Realmente no sé qué sucedió, porque tengo un portón levadizo y lograron abrirlo para sacarla. Aparentemente era alguien que no sabía mucho del tema, porque en la esquina encontramos rastros de que se habrían caído cuando se la llevaban", comentó Alejandro Ramos sobre el robo ocurrido en su casa de Fitz Roy al 1.700.

"No nos dimos cuenta de nada. Estaba en mi habitación, aunque no durmiendo, pero tengo una puerta de doble vidrio que comunica al garaje, entonces no se escuchan los ruidos", dijo el hombre en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Ramos describió que "se trata de un rodado Honda XR Tornado 250cc., modelo 2018 y con muy poco kilometraje".

"La usaba muy eventualmente y ahora con el tema de la pandemia hacía como 6 meses que no salía en la moto", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También indicó que no es la primera oportunidad en la que resulta víctima de los ladrones.

"Es la tercera vez que roban en mi casa en los últimos ocho años. La primera ocasión se llevaron algunas cosas del patio, en la segunda me revolvieron todo y ahora pasó esto. Son cosas que van pasando y es un bien bastante caro, que no todos los días uno puede comprar".

Sobre el posible destino del vehículo, indicó que "consulté en algunos talleres y me dicen que es un modelo que no se utiliza para reducir o vender repuestos. La verdad es que no tengo muchas pistas de dónde puede estar".

Por último, mencionó que realizó publicaciones a través de redes sociales ofreciendo una recompensa para intentar recuperar su moto.

"Lo hice para ver si puedo recuperarla, básicamente para ver si entre los propios ladrones se la roban. Es un bien que ronda los 400 mil pesos y es algo que no se puede olvidar fácilmente".