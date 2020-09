ATSA se despachó con un sorteo especial para sus afiliados por el Día de la Sanidad

Un sorteo especial con motivo del Día de la Sanidad realizó la filial local de ATSA, a la vez que dejó un mensaje de salutación para cada uno de sus afiliados.

"Como todos los 21 de septiembre de cada año se celebra nuestro día, el #DiaDeLaSanidad. En este 2020 tan particular, que nos encuentra batallando al frente de una pandemia mundial, no nos podremos reunir a festejar, no nos podremos dar ese reconfortante abrazo fraternal, pero no decaeremos", comienza el mensaje.

"Creemos con firmeza que con la solidaridad y el compañerismo que nos caracteriza, juntaremos la fuerza necesaria y rodeados de nuestros seres queridos sentiremos ese afecto tan necesario en este día tan particular", prosigue.

"Estamos convencidos que no estamos solos. Necesitamos la compañía de todo el pueblo Argentino, cada uno desde su lugar aportando su granito de arena. Solo te pedimos una cosa: Que nos cuides para que podamos cuidarte. ¿Parece simple no? ¡Queremos estar ahí para cuando nos necesites!

Por eso te recordamos que lavarte las manos, usar barbijo, y por sobre todas las cosas, Evitar las reuniones sociales y familiares, son las únicas medidas efectivas para frenar el avance del Covid-19", concluye.

"¿Nos ayudas? ¡Contamos con vos!".

Los ganadores

-Castellano, Fernanda (FUMEBA)-Cafetera Eléctrica.

-Bondanza, Patricia (IACA)-Licuadora.

-Cañete Ivana (Dr. Armendariz)-Cafetera Eléctrica.

-Ramborger Ivana (IMOSUR)-Tostadora Eléctrica.

-Marquestaut Valeria (Lab. Saint Lary-Coronel Pringles)-Parlante Bluetooth.

-Vergara Ivana (Instituto Médico para la Mujer)-Pava Eléctrica.

-Orgaz María Esther (FUMEBA)-Plancha de Pelo.



-Lebed Stella Maris (Dr. Pugliese)-Tostadora Eléctrica.

-Gschaider Andrea (Hospital Italiano)-Auriculares Noga SportFit.

-Muñoz Dardo (Droguería del Sud)-Pava Eléctrica.

-Goñi Mariela (FUMEBA)-Pava Eléctrica.



-Ledesma Carlos (FUMEBA)-Auriculares Noga SportFit.

-López Marisa (Hospital Español)-Plancha de Pelo.

-Ramírez Otero Liliana (Hospital Asociación Médica)-Pava Eléctrica.

-Ruiz Cardozo María Mariela (Hospital Español)-Multi Rayador.

-Soto Edith (FUMEBA)-Acolchado Super King.

-Schectel Carmen (Dr. Paternostro)-Parlante Bluetooth.

-Graneros María (Hogar Feliz)-Mesa Plegable Camping.



-Tello Vanesa (Hospital Darregueira)-Parlante Bluetooth.

-Marcos Emilia (Hospital Español)-Mesa de jardín con 2 sillas.

Venegas Elias (FUMEBA)-Disco de Fundición.

-Cabrera Natalia (Hospital Español)-Parlante Bluetooth.

-Buron Carolina (Hosp. Español) - Auriculares Noga SportFit.

-Sayago Paola (Hospital Español)-Disco de fundición.

-Sansuste Silvina (SEM Salud)-Smart TV 4k 50 pulgadas.

-Arrue Mauro (Droguería Monroe)-Smart TV 4K 55 pulgadas.

Por otra parte, ATSA, filial Bahía Blanca, también hizo extensivo un saludo especial para los compañeros y compañeras que celebraron recientemente el Día del Instrumentador Quirúrgico.

"Queremos desearle un feliz día a los instrumentadores que cumplen un rol fundamental en los equipos quirúrgicos. Su tarea es esencial y de enorme compromiso", dice el comunicado.