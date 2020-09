Moto GP: Quartararo volvió a hacer de las suyas y recuperó lo perdido

El francés Fabio Quartararo, con una Yamaha del equipo satélite Petronas, recuperó hoy el liderazgo en el Mundial de MotoGP, al imponerse en el Gran Premio de Cataluña (Barcelona), válida la novena fecha del Mundial.

"El Diablo", vencedor de las primeras dos carreras del año, se mantuvo expectante en el 3º puesto, hasta que, promediando la prueba, se lanzó al ataque sobre los italianos Valentino Rossi (Yamaha) y Fabio Quartararo (Yamaha), y capturó la vanguardia sin problemas.

Completaron el podio, al cabo de las 24 vueltas al trazado de 4.655 metros, que vio en el primer giro abandonar al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), los españoles Johan Mir y Alex Rins, ambos con sendas Suzuki de la escuadra oficial.

Dovizioso, quien llegaba como líder del Mundial a esta cita, recibió un toque del francés Johann Zarco (Ducati), lo que motivó su abandono y la pérdida de valiosos puntos.

Cuando restaban ocho vueltas para el final, y mientras transtiaba en el 2º puesto, Rossi fue al suelo y perdió todo lo bueno que había hecho hasta ese momento. Afortunadamente, el múltiple campeón no sufrió consecuencias.

A 3-time winner in 2020! 🏆@FabioQ20 is your #CatalanGP winner! 😎#MotoGP pic.twitter.com/HL60JLNPVr