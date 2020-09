Por qué sigue libre un menor al que juzgarán por una violación en manada

Pese a figurar como coautor de uno de los delitos más aberrantes que se cometieron en los últimos años en nuestra ciudad, como lo fue una violación en manada en la zona del barrio Rucci, un menor de edad llegará al juicio en libertad.

El acusado, que hoy tiene 18 años y no es identificado por razones legales, será juzgado los días 15, 16 y 19 de octubre, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, siempre y cuando lo permitan las medidas relacionadas con la pandemia.

Por este mismo hecho, la justicia de mayores condenó, hace algunos días, a otros dos sospechosos: Jonathan Franciso Cardamone y Nicolás Javier Torres recibieron 26 y 28 años de prisión, respectivamente.

El Tribunal en lo Criminal N° 2 consideró responsables a ambos de asaltar, golpear, morder y violar a una mujer, que al momento del hecho tenía 36 años.

El salvaje ataque se produjo la madrugada del 7 de agosto de 2018, en un terreno del sector de Chubut y Monte Hermoso, en cercanías del Plan Federal de viviendas.

La víctima sufrió lesiones no solo por efecto del ataque sexual y por los golpes y la agresión física que recibió de los delincuentes, sino también graves secuelas psicológicas que al día de hoy la mantienen medicada.

"El hecho fue tremendo", aseguró Pablo Soteri, abogado de la mujer, quien tampoco puede entender por qué motivo se le otorgó la libertad al menor para llegar en esa condición al juicio oral.

El juez Esteban Usabiaga, de Responsabilidad Penal Juvenil, le había otorgado el beneficio y si bien la Cámara Penal lo revocó y Casación ratificó, al no encontrarse firme esas dos decisiones de instancias superiores, el menor se mantiene en libertad.

En estos casos se aplica el polémico artículo 431 del Código Procesal Penal, cuya reforma se había planteado en algún momento desde algunos ámbitos locales, aunque sin eco.

De qué se trata

El artículo 431 del CPP alude al efecto suspensivo: "Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado".

Es decir que en los casos de procesados o condenados, si se les otorga un beneficio excarcelatorio y después se revoca en instancia superior, el acusado aguardará en libertad hasta que la medida adquiera firmeza.

En esa espera pueden pasar 6 meses o más tiempo y, como en el caso del menor, llegar al juicio en libertad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De hecho, en 2018, cuando jueces de nuestro medio estuvieron reunidos con el entonces ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari le plantearon esa posibilidad, pero nunca prosperó desde lo legislativo.

Con reformar el citado artículo y agregar que "los beneficios se harán efectivos una vez que quede firme la medida" alcanzaría para evitar la salida de presos, que luego se revoca.

Claro que esa medida demandaría una mayor celeridad de respuesta de los órganos de apelación y generaría la retención en las cárceles de un importante número de reclusos, con las consecuencias que esa situación motivaría debido a la grave sobrepoblación carcelaria actual.

La víctima, además, recibe amenazas

El abogado Pablo Soteri informó que la mujer que sufrió la violación recibió esta semana amenazas de muerte a través de gritos en cercanías de su casa.

Dijo Soteri que no es la primera vez que es intimidada para que cambie su versión, situación que -sumada al traumático hecho que vivió- le provocó graves trastornos psicológicos.

Esta situación quedó patentizada en el juicio a Cardamone y Torres, cuando un psiquiatra contó "todas las pastillas" que recibe la paciente, cuestión que también fue tomada como agravante de la pena impuesta a los acusados.

"Lamento que tenga que pasar por un nuevo juicio, porque significa una nueva revictimización. Estuvo dos años que prácticamente nadie la podía tocar. Veía un hombre y salía corriendo", graficó Soteri.

En el primer debate, la mujer declaró pero no tuvo contacto de ningún tipo con los acusados, que fueron ubicados en una sala contigua a la principal.

Madrugada de terror

El lugar. Entre la 1.30 y las 4 del 7 de agosto de 2018, la mujer fue atacada cuando cruzaba una especie de zanjón ubicado en un descampado de Chubut y Monte Hermoso, cerca del lugar donde mataron para robarle a Agustina Bustos.

El origen. Los acusados estaban tomando cerveza, ella pasó y preguntó dónde habían comprado. Uno de ellos se ofreció ir a comprarle y a la vuelta, cuando la víctima se retiraba, la abordaron. Luego los reconoció por las fotos de Facebook.

Testimonio. "...Ellos estuvieron esa noche ahí conmigo y fueron los que me agredieron, me estrangularon, mordieron, golpearon y me violaron...", dijo la víctima en su testimonio. Luego de ser golpeada se produjo la violación grupal.

Salvajismo. Mientras uno la abusaba, los otros la sujetaban de los brazos o la presionaban en su cuello como para ahorcarla. Así de manera alternada. La mujer también sufrió mordeduras en los pechos, el abdomen y el cuello.

Perdió el conocimiento. Una vez conocido el caso, la mujer fue trasladada al hospital Penna, con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, entre otras heridas.